Una huelga aún mayor amenaza a la sanidad asturiana: el sindicato médico estalla ante la "falta de avances" y se podrían encadenar hasta 15 días de paros

El conflicto médico asturiano se recrudece. El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) denuncia la "falta de avances en el acuerdo" firmado el pasado 15 de enero con la Consejería de Salud para desconvocar la huelga autonómica, cuyas medidas el Principado se comprometió a empezar a tramitar en un plazo máximo de tres meses; es decir, antes del 15 de abril.

Sin embargo, la última reunión entre la organización y la Administración se produjo a principios de febrero, y eso ha vuelto a levantar recelos. "Solicitamos una nueva reunión y no obtuvimos respuesta hasta ayer, cuando nos citaron para el 7 de abril", explica el secretario general del SIMPA, José Antonio Vidal.

Sin avances y con la fecha tope a la vuelta de la esquina, el sindicato se plantea nuevas movilizaciones con OTRA huelga autonómica en el mes de mayo que se uniría a la ya convocada a nivel nacional, lo que impactaría en la sanidad asturiana durante un largo periodo de 15 días. "Los acuerdos están para cumplirlos", subraya Vidal, que lamenta no haber apreciado algunas de las mejoras acordadas en lo que describe como "dos grandes temas", y que son el aumento retributivo de los médicos residentes (MIR) y la reducción de listas de pacientes a los facultativos de atención primaria.

El pasado 15 de enero, y tras dos jornadas consecutivas de huelga en la sanidad asturiana, el SIMPA consiguió llegar a un acuerdo que pusiese fin a los paros e incluyese mejoras en el sistema regional. Eran cinco puntos que, según recalca Vidal, son "de competencia autonómica" y que deberían de empezar a tramitarse antes de mediados de abril, entrando en vigor todos ellos antes de que finalice la legislatura, en 2027.

Las medidas incluían buscar un modelo para flexibilizar y reducir gradualmente las horas de guardia, que estas cotizasen para la seguridad social, disminuir la penalización de los médicos que compaginasen su actividad en la sanidad pública y en la privada, aumentar el sueldo base de los MIR (los penúltimos peor pagados del país) hasta rondar los 1.440 euros en su primer año de residencia, y que los facultativos de atención primaria cobrasen dietas y desplazamientos y redujesen su carga burocrática y otras tareas para que puedan atender a los pacientes con menos saturación. El sindicato denuncia que el proceso "se ha ralentizado" y desconocen el estado en el que se encuentra. "Saben que está firmado y saben que hay un plazo", recalca Vidal.

La plataforma Médic@s del Sespa

Por su parte, la plataforma Médic@s del Sespa –no es un sindicato, pero se encuentra en vías para formalizar una organización sindical propia y representa, sobre todo, al sector médico más joven–, manifestó también su "profunda decepción" ante la "falta de mejoras en las condiciones laborales" del colectivo profesional del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) a través de una carta dirigida a la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

La plataforma asegura que, desde su constitución en junio de 2025, ha mantenido reuniones con el Principado sin que se hayan producido "avances suficientes" en sus principales reivindicaciones. Entre ellas, destacan la limitación real de la jornada semanal a 35 horas y la reducción de las agendas en atención primaria a un máximo de 35 pacientes diarios.

Según denuncian, tras más de seis meses desde el primer encuentro con la Administración, la Consejería de Salud da por cerrado el conflicto laboral mediante un "acuerdo de salida de huelga" que, a su juicio, "no aborda ni de perfil" las demandas planteadas. Se trata del ya citado pacto firmado por el SIMPA, que en la actualidad es el único sindicato médico de la región y que ahora está descontento por la falta de avances en lo acordado. Vuelven a coincidir así ambos colectivos en su indignación con el Principado.

La Plataforma deja la pelota en el tejado de la Consejería de Salud que, recalcan, es la encargada "de solucionar el conflicto". En caso de no producirse avances en las próximas semanas en los dos ejes principales de sus reivindicaciones ya citados, anuncian que podrían intensificar las movilizaciones. Entre las medidas contempladas figura también la convocatoria de una huelga autonómica (más allá de la anunciada a nivel nacional) que podría llegar a ser "indefinida", previsiblemente ya bajo el respaldo del futuro "Sindicato Médic@s del SESPA", actualmente en proceso de constitución.