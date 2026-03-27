Indra y Rheinmetall, con peso en Asturias, se alían para fabricar camiones militares

Indra avanza en sus alianzas estratégicas para ganar capacidad en la industria militar. Tras la firma con la coreana Hanwha para fabricar en Asturias su modelo de obús autopropulsado sobre cadenas, Indra cerró ayer un acuerdo estratégico con la multinacional alemana Rheinmetall para reforzar su cooperación especialmente en la producción de vehículos militares para las Fuerzas Armadas europeas y latinoamericanas. Según señalaron fuentes de Indra, el siguiente paso será constituir una empresa conjunta a finales de este año con el fin de presentar una oferta para un contrato del Ejército español relativo a la adquisición de hasta 3.000 camiones militares.

Tanto Indra como Rheinmetall tienen una presencia importante en Asturias. La multinacional española ha ubicado en El Tallerón de Gijón la sede de su filial de vehículos militares, Indra Land Vehicles, y la multinacional alemana tiene una fábrica de componentes metálicos de municiones.

Con el acuerdo firmado ayer, ambas compañías pretenden ampliar su colaboración y abordar conjuntamente proyectos en el ámbito de las tecnologías de defensa y seguridad. Esto incluye la modernización de vehículos blindados sobre cadenas, actividades en el ámbito de vehículos de apoyo táctico, así como la participación conjunta en una futura solución para vehículos de combate de infantería (VCI/IFV) sobre cadenas y la constitución de consorcios para oportunidades en el ámbito de los camiones logísticos. El acuerdo va más allá de los vehículos de combate y abarca otras áreas de negocio, incluidas, entre otras, soluciones de comunicaciones basadas en el espacio.

El acuerdo establece el marco para una cooperación más estrecha a lo largo de toda la cadena de valor, desde la integración hasta la producción y los servicios. Ambas compañías aportarán sus capacidades complementarias en los ámbitos de la integración de sistemas, la tecnología de sensores, la digitalización y los sistemas de plataforma y sistemas efectores.

"Es una combinación perfecta: Indra es líder del mercado en España y Rheinmetall lo es en Alemania. Tenemos la intención de colaborar en el ámbito de los vehículos, los satélites, la electrónica y los sistemas navales. El punto de partida de esta colaboración son las dos licitaciones del Gobierno español para la adquisición de hasta 3.000 camiones militares y varios cientos de vehículos tácticos. Estamos hablando de varios miles de millones de euros", señaló Armin Papperger, CEO de Rheinmetall, que añadió que con el memorando de entendimiento envían una señal clara de una cooperación europea más profunda en el sector de la defensa entre Alemania y España.

Más colaboración

Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, afirmó que "la relación de confianza a largo plazo que hemos establecido con Rheinmetall nos permite explorar nuevos ámbitos de colaboración para ofrecer sistemas cada vez más avanzados, a mayor velocidad, y garantizar al mismo tiempo la posición de liderazgo futuro de la industria europea a nivel mundial".

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Las dos compañías combinarán sus fortalezas y el acuerdo puede abrir nuevas colaboraciones. De hecho, Indra ha mostrado interés en modelos de Rheinmetall para fabricar en Asturias obuses autopropulsados sobre ruedas y vehículos lanzapuentes dentro de los contratos que Defensa le ha adjudicado de los Planes Especiales de Modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas.