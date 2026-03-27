Jesús Sanz Montes pronunciará el Sermón de las Siete Palabras en Valladolid

La Semana Santa de Valladolid, una de las de mayor solera, prestigio histórico y calidad artística de España, declarada de Interés Turístico Internacional, tendrá este año una notable participación asturiana. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, pronunciará el tradicional Sermón de las Siete Palabras en la mañana del Viernes Santo, 3 de abril, en la Plaza Mayor de la capital pucelana.

El prelado, fraile franciscano, llegará a caballo, encabezando la comitiva, y tomará la palabra desde la tribuna instalada en la plaza, donde cada año se congregan miles de fieles para escuchar la meditación sobre las últimas palabras de Cristo en la cruz.

La Cofradía de las Siete Palabras, que organiza el acto, uno de los más solemnes de la Semana Santa vallisoletana, ha querido confiar esta predicación a Sanz Montes por su papel destacado en el seno de la Iglesia católica española, como miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española desde marzo de 2020.

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El Sermón de las Siete Palabras, que Sanz Montes leerá a las 12.00 horas, es el acto central de la mañana del Viernes Santo en Valladolid y, como es tradición, precederá la multitudinaria procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor, que ya por la tarde, a partir de las 19.30 horas, convertirá las calles de la ciudad en un gran museo de imaginería al aire libre, puesto que muchos de los pasos procesionales forman parte de la extraordinaria colección del Museo Nacional de Escultura de Valladolid.