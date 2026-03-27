Los líderes de UGT y CC OO atacan desde Asturias el dictamen de Consejo de Estado contra el registro horario: «Hay mucha caspa»

Los líderes de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, encabezaron ayer en Asturias, de forma paralela, asambleas de delegados de sus sindicatos. En sus discursos, ambos fueron muy críticos con el Consejo de Estado tras el dictamen emitido por el organismo sobre el registro de jornada y señalaron que los argumentos del Consejo coinciden con los de la patronal. "Me parece que en el Consejo de Estado hay mucha caspa", lamentó Pepe Álvarez. "El dictamen no nos parece ni medio normal, el Gobierno debe seguir adelante con el registro horario", afirmó Unai Sordo.

Por la izquierda, Javier Fernández Lanero y Pepe Álvarez, durante la asamblea de delegados de UGT. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Pepe Álvarez, que asistió a una asamblea de delegados de UGT Asturias en un complejo hostelero de Llanera, tachó de "desdeñable" y de "impresentable" el informe del Consejo de Estado. Destacó que "es un decreto que habíamos acordado con el Gobierno porque es absolutamente necesario" u calificó de "sorprendente que el Consejo de Estado tenga una posición jurídica casi calcada a la que mantienen los informes de la CEOE".

Asistentes a la asamblea de UGT en un restaurante de Pruvia. | ÁNGEL GONZÁLEZ

En la misma línea, Unai Sordo, que participó en una asamblea de delegados de CC OO en el palacio de congresos de Oviedo, destacó que el Consejo celebró dos audiencias con la CEOE "y no escuchó a las organizaciones sindicales". En su opinión, no es "ni medio normal" que el Consejo de Estado "argumente que hay un ataque a la protección de datos por utilizar herramientas digitales para poder hacer un seguimiento del control horario porque de esa forma Hacienda o la Seguridad Social tampoco podrían acceder a los datos de las empresas". Sordo recalcó que "no puede ser que en España se siga contemporizando con el fraude sistemático" en las horas extras que existe y que hace que "las empresas se ahorren 3.400 millones de euros al año" y que haya "140 millones de horas extras" que ni se pagan ni se cotizan.

Subidas salariales.

Pepe Álvarez instó a la patronal CEOE a ponerse a trabajar en un Acuerdo de Negociación Colectiva pese a que "parece que no tiene mucho interés en sentarse" y añadió que "este año no hay ninguna excusa para una negociación de los convenios colectivos en buenas condiciones" porque los márgenes empresariales crecieron el pasado año un 14%. Por su parte, Unai Sordo, reivindicó subidas salariales para los trabajadores en un momento en que "el incremento de los precios parece inevitable" producto del conflicto en Oriente Medio. Destacó que la propuesta de su organización pasa por incrementos salariales de entre el 3 y 7% para este año y los dos próximos ejercicios, una reivindicación que tenía "todo el sentido del mundo" hace unos meses cuando fue planteada y que ahora "todavía lo tiene más" ante los posibles efectos sobre los precios por la guerra en Oriente Medio. "Lo estamos viendo con la subida de los carburantes, pero si esto no termina, es más que seguro que en las próximas semanas el incremento del IPC y de los precios se va a se va a extender al conjunto de la cesta de la compra", advirtió.

El plan anticrisis.

Noticias relacionadas

Pepe Álvarez, subrayó que la convalidación en el Congreso de los Diputados del decreto que prorroga los contratos de alquiler es algo "absolutamente necesario, con o sin guerra" y admitió que el decreto aprobado ayer era "el único posible" porque el Gobierno necesita contar con una mayoría suficiente para su convalidación, si bien ha mostrado su disconformidad con las rebajas fiscales. "Tratar a personas desiguales de manera igual es una injusticia", aseguró Álvarez. "No tiene sentido cuando es de forma generalizada", coincidió Sordo.

Sordo pide a ArcelorMittal que «esté a la altura» e invierta El secretario general de CC OO, Unai Sordo, subrayó la necesidad de que ArcelorMittal "garantice sus inversiones en Asturias", empezando por el horno eléctrico de la acería de Avilés, para asegurar "la actividad y el empleo" en sus plantas. Lo afirmó antes de desplazarse junto al secretario regional del sindicato, José Manuel Zapico, a las instalaciones de la multinacional en Veriña para participar en una asamblea con trabajadores de la empresa siderúrgica y reunirse con responsables de CC OO, que previamente habían mantenido un encuentro con la dirección de la empresa. Sordo destacó que se han puesto a disposición de la multinacional ayudas públicas "en aras a esa transición energética muy relevante" y que está pendiente que "decida finalmente el inversor". Por eso, destacó que ArcelorMittal "tiene que estar a la altura" y ha comprometido la "presión" y "reivindicación" del sindicato para que se "garanticen esas inversiones" en la acería, de forma que genere "riqueza y empleo". Por otro lado, la representación sindical en ArcelorMittal ha afeado a la multinacional su decisión "unilateral" de cierre del proceso de información y consulta del proyecto de deslocalización de servicios a India y Polonia, a lo que el Comité de Empresa Europeo del grupo siderúrgico ha advertido de que valoran el acudir a la Justicia. CC OO ha señalado que la demanda judicial, que deberá presentarse ante los tribunales de Luxemburgo, por estar en este país la sede central de la multinacional, sería por falta de transparencia y vulneración de la legislación europea en materia de procesos de información y consulta en el ámbito del Comité Europeo. Antes de eso, elevarán su queja a las autoridades europeas y solicitarán una mediación, como paso previo a la interposición de la demanda judicial.