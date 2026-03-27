Multado con 600 euros por conducir a 200 kilómetros por hora en un tramo de 90: la Guardia Civil se pone seria e investiga el delito en el vecino de Asturias

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria ha instruido diligencias en calidad de investigado a un vecino de Torrelavega de 20 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al circular a 201 kilómetros por hora en un tramo de una carretera de Cantabria limitado a 90.

Según ha informado este viernes el citado Cuerpo, los hechos ocurrieron el 28 de febrero, cuando los agentes realizaban un control de velocidad en la carretera CA-136, Tagle-Santillana del Mar.

Durante el operativo, detectaron a un vehículo que circulaba a 201 kilómetros por hora, es decir, excedía en 111 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en ese tramo, que era de 90.

Como no pudieron pararlo en el momento, realizaron una investigación para identificarlo, que culminó este mes con la investigación del conductor por un presunto delito contra la seguridad vial, al superar en más de 80 kilómetros por hora los límites establecidos, hecho tipificado en el Código Penal con penas de prisión de tres a seis meses y privación del derecho de conducir de uno a cuatro años.

Siguiendo las recomendaciones de la DGT, la Guardia Civil recuerda la importancia de respetar los límites de velocidad establecidos, ya que su incumplimiento influye negativamente en la distancia de reacción y aumenta la gravedad de las lesiones en caso de siniestro.

Las multas por exceso de velocidad se mueven entre los 100 euros y los 600 euros, dependiendo de cuánto se sobrepase el límite de velocidad, y la retirada de entre dos y seis puntos del carné. Utilizar detectores de radares se castiga con 200 euros de multa y la retirada de tres puntos. Y el uso de inhibidores de radar se castiga con la retirada de 6 puntos del carné de conducir y 6.000 euros de multa.

Pero hay que destacar que Conducir a 200 km/h en un tramo limitado a 90 km/h constituye un delito contra la seguridad vial en España, al superar en más de 80 km/h el límite en vía interurbana. Las consecuencias incluyen penas de prisión (3-6 meses), multas económicas elevadas, trabajos comunitarios y la retirada del carné de 1 a 4 años.

Si, además, se considera que hubo conducción temeraria, la pena (artículo 380 del CP) es todavía mayor, con pena de prisión de 2 a 5 años, multa de 12 a 24 meses y la privación del derecho a conducir de 6 a 10 años.