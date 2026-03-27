"Nadie se plantea que el anillo central no salga en plazo", señala Red Eléctrica sobre un proyecto "vital" para Asturias
El Principado reconoce que a día de hoy no hay energía para los proyectos de Sunwafe o Ionway
La ejecución del anillo central eléctrico, clave para el suministro de la región y para la atracción de proyectos industriales, aún no tiene unos plazos definitivos a la espera de que se apruebe la nueva planificación de infraestructuras de transporte energético. No obstante, "nadie se plantea que el anillo no salga en un plazo suficiente para que la industria que se quiera conectar pueda hacerlo", aseguró Fidel Rodríguez, delegado de Red Eléctrica en Asturias.
Si el anillo no llega a tiempo, "las consecuencias serán graves", advirtió Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria del Principado, que destacó la importancia de proyectos industriales que se han anunciado para Asturias como la factoría de obleas de silicio para paneles solares de Sunwafe en la Zalia, "que podría generar miles de empleos", o la fábrica de componentes de baterías de Ionway en el puerto de El Musel. "Son proyectos electrointensivos que necesitan una electricidad que a día de hoy no hay", reconoció Juan Carlos Campo.
Tanto el viceconsejero de Industria como el delegado de Red Eléctrica, junto con el director de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), Carlos García, participaron ayer en un coloquio sobre generación, transporte y distribución eléctrica dentro de la XXVIII Convención de delegados de UGT Asturias.
El proyecto del anillo central, con sus tres nuevas líneas y tres nuevas subestaciones centró el diálogo. El delegado de Red Eléctrica reconoció que "es vital que se construya" para dar más capacidad y atender la demanda de proyecto industriales, pero destacó que el sector eléctrico está muy regulado y "eso condiciona los plazos, que son los que la tramitación permita". Señaló que en la planificación vigente solo hay una parte del anillo, "en la que ya se está trabajando" (subestación de Cardoso y cambio de tensión de una línea), y que para el resto del anillo este año se presentarán los anteproyectos a la espera de que se apruebe la nueva planificación, que ya permitirá avanzar en los proyectos de ejecución. "Desplegar lineas eléctricas en Asturias es complicado", aseguró Rodríguez, que añadió que el apoyo de la sociedad y de todos los agentes es clave.
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