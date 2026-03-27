La Policía Nacional lanza una alerta general a los ciudadanos que perjudica a los asturianos: "Estás a un paso de que te vacíen la cuenta con una simple videollamada habitual"

El teléfono móvil nos ha dado la comodidad de poder realizar cualquier gestión, en cualquier momento y desde dónde pqueramos. Una libertad que nos ahorra desplazamientos innecesarios o tener que perder tiempo en sentarnos frente al ordenador para solucionar algo rápido. Sin embargo, esto también ha generado una puerta de entrada para estafadores y ciberdelincuentes que se aprovecha del desconocimiento de muchas personas para vaciarles su cuenta bancaria.

Por ello, la Policía Nacional quiere avisar a los ciudadanos de diversas estafas que se producen de la manera más inesperada. Para ello utilizan sus redes sociales, en las que con vídeos explicativos de apenas un minuto pueden evitar que cualquier usuario se lleve un buen susto. Dice ser tu banco o tu comercio online y te solicita compartir pantalla en whatsapp. Cuidado, estás a solo un clic de que te vacíen la cuenta. Te dirán que lo hacen por un fallo de seguridad y que lo hacen para ayudarte para asegurar tu dinero. Pero no les creas, porqué esa son las consecuencias. Cuando compartas la pantalla e introduzcas la contraseña de acceso a tu banco online, ellos estarán viendo lo que veas. Acabarás de facilitar la clave de acceso y con ello tendrán vía libre a tu dinero. La clave está en desconfiar cuando te pidan compartir pantalla, interrumpir la comunicación y confirmar con tu banco o comercio online en los teléfonos oficiales. Pero si finalmente has sido víctima, denuncia".

Los ciberdelincuentes han usado el temor y la preocupación de los ciudadanos como una herramienta para robarles su dinero, aprovecharse de ellos y vaciar sus cuentas. Se trata de la estafa del Relay Attack y la Policía Nacional ha querido alertar sobre este delito a través de su canal oficial de redes sociales.

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"Primero te envían un sms con el nombre de tu banco alertando de un supuesto inicio de sesión o de un cargo no autorizado. En este mensaje te facilitan un número de teléfono para que te pongas en contacto con ellos y se hacen pasar por un empleado del banco para que canceles esta supuesta operación. Sin embargo, lo que quiere es obtener tus datos de manera fraudulenta. El falso empleado te enviará un mensaje por WhatsApp para que te descargues una aplicación y te pedirá que acerques tu tarjeta de crédito o de débito para que esta lea tus datos. Así, mediante tecnología NFC consiguen robar los datos de tu tarjeta. Acto seguido, facilitará toda esta información a una persona que se encuentra en el cajero de un banco preparado para extraer todo tu dinero".