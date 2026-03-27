El Principado, sobre la disputa entre Indra y Santa Bárbara: "Hay recursos para todos"
El consejero de Ciencia asegura que con la estrategia de inversión del Gobierno "todas las empresas podrán aumentar y diversificar su actividad"
"Hay recursos para todos". El Principado no cree que la apuesta del Gobierno estatal por reforzar la capacidad de Indra en la industria de la Defensa, que ha sido clave para su expansión en Asturias, vaya en detrimento de Santa Bárbara Sistemas y de su factoría de Trubia, como temen sus trabajadores.
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, destacó ayer que "la estrategia del Gobierno de España sobre la industria de la Defensa cada vez está atrayendo más proyectos y más actividad" a la región. Señaló que es fruto de la planificación de los últimos años y añadió que "a medida que pasen los meses iremos viendo como se ponen en marcha proyectos de producción".
Sánchez destacó que con la inversión del 2% del PIB que está poniendo encima de la mesa el Gobierno en este sector "hay recursos para que todas las empresas puedan aumentar y diversificar su actividad" y, "si puede venir alguna más, pues mejor".
En la misma línea que el consejero de Ciencia se expresó el secretario general de UGT, el asturiano Pepe Álvarez, que ayer estuvo en la región. "Creo que en estos momentos hay suficiente pastel como para que se puedan mantener los puestos de trabajo de Santa Bárbara y a la vez pueda haber un desarrollo de la industria de la defensa", señaló el líder sindical, que defendió que el Principado debe tener un papel protagonista dentro del refuerzo de la industria de la defensa en España. "Ya lo he dicho en alguna otra ocasión, Asturias es una de las comunidades que tiene que llevarse una parte muy importante del pastel. Los efectos del proceso de descarbonización deben animar al Estado a tomar decisiones que favorezcan a Asturias", señaló Álvarez.
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