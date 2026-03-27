El Principado se lanza como nunca contra Puente por el peaje del Huerna y ultima una demanda: "No nos contestan, es irresponsable, grave e inaudito"

El Gobierno regional (PSOE e IU) ha elevado el tono como nunca antes contra el Ministerio de Transportes, dirigido por el socialista Óscar Puente, a raíz de la polémica en torno a la autopista de peaje del Huerna (AP-66).

“No es responsable que se aborde de esta manera. Es una irresponsabilidad y me parece grave”, aseguró esta mañana el consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, tras la reunión de la Alianza por las Infraestructuras, el órgano en el que participan Gobierno, oposición, sindicatos, empresarios y otros organismos.

El Principado reclama la supresión del peaje en base al dictamen de la Comisión Europea, que considera ilegal la ampliación realizada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar (PP). Sin embargo, el Ministerio de Transportes lo descarta.

Ante este escenario, el Ejecutivo asturiano ha iniciado un proceso administrativo para buscar la nulidad de la prórroga y, hasta el momento, el Ministerio ni siquiera ha respondido, lo que ha provocado el enfado del consejero. “No se habla del Huerna porque no se quiere hablar”, llegó a afirmar, calificando además de “inaudito y poco habitual” que una administración del mismo color político no responda a los requerimientos.

Calvo aseguró que, una vez finalice el plazo que tiene el Gobierno para contestar —en junio—, el Principado presentará una demanda judicial, ya que la petición de nulidad era el paso previo a acudir a los tribunales. El consejero quiso, en todo caso, circunscribir el “enfrentamiento” al Ministerio de Transportes y exclusivamente al asunto del Huerna, subrayando que en otras materias sí existe interlocución. También destacó que la Presidencia del Gobierno sí ha acusado recibo de la petición remitida por Asturias al Consejo de Ministros.