La Seguridad social se pone seria y confirma qué trabajadores tiene derecho a una baja de incapacidad temporal en Asturias: se rechaza conceder a los que no hayan cotizado un mínimo de años anteriores a la fecha de la baja

La Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y el País Vasco son las regiones que registraron las mayores tasas de incidencia de incapacidad temporal por contingencias comunes en 2024, con 52,2, 49,1 y 42,6 casos por cada 1.000 afiliaciones respectivamente.

Así se desprende del último análisis de datos elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), del que se extrae que, a nivel nacional, la tasa de incidencia de contingencias comunes es de 33,9 casos por cada 1.000 afiliados, lo que supone un aumento respecto a los 21,4 casos registrados en 2017.

En el análisis de la incidencia por comunidades autónomas, la Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y el País Vasco destacan por registrar las mayores tasas en 2024, con 52,2, 49,1 y 42,6 casos por cada 1.000 afiliaciones respectivamente. Las comunidades con mayor crecimiento acumulado son Canarias y Cantabria, con un aumento del 71,4%, 66,6%, respectivamente.

En el extremo opuesto, comunidades como Andalucía (26,3), Aragón (31,2), Galicia (24,4), Principado de Asturias (25,5) y Extremadura (18,7) mantienen incidencias inferiores a la media en 2024.

La Comunidad Foral de Navarra y Aragón son las comunidades con menor crecimiento acumulado; entre 2017 y 2024 la incidencia de incapacidad temporal en estas comunidades ha crecido un 40,8 y un 41,8%. Del análisis elaborado por el organismo independiente que dirige Cristina Herrero también se extrae que al tiempo que la duración media a nivel nacional ha crecido desde 40 dias en 2017 a 45,9 días en 2024.

En el análisis de la duración por comunidad autónoma, Extremadura, Galicia y el Principado de Asturias destacan por registrar las mayores duraciones medias en 2024, con 88,6, 82,8 y 73,3 días, respectivamente, acompañadas de incrementos acumulados por encima de la media nacional (36%, 26,2% у 24,1%).

Entre las comunidades con una duración por encima del promedio nacional e incrementos más moderados se encuentran Castilla y León (61,8 días), Comunidad Valenciana (61,5), Cantabria (56,9), Andalucía (55,8) y Canarias (55,1).

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Lo que el trabajador debe saber a la hora de solicitar una incapacidad temporal (la situación en la que se encuentra el trabajador cuando está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social) son beneficiarios los trabajadores afiliados y en alta, que tengan cubierto un periodo mínimo de cotización de 180 días dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la baja, cuando ésta se deba a enfermedad común. En caso de accidente o enfermedad profesional no se exige periodo previo de cotización.