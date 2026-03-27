Semana Santa en Asturias con ocupaciones del 80% en Oviedo y el Oriente… pero Otea teme al goteo de cancelaciones por el AVE y el precio del diesel

Asturias encara las vacaciones de Semana Santa con previsiones “similares al año pasado” y con los días centrales como los más fuertes, pero con un factor que lo puede cambiar todo: el tiempo y las cancelaciones de última hora. Otea, patronal asturiana del sector turístico, espera que de Jueves Santo a Domingo de Resurrección se alcance una ocupación “en torno al 80%” en Oviedo y en el Oriente, aunque advierte de que el balance final puede empeorar porque “la última hora está marcada por las anulaciones y no por las nuevas reservas”.

La patronal de hostelería y turismo explica que el arranque de la semana será más moderado y que el tirón se concentrará en el puente. En ese escenario, Oviedo destaca por la celebración de la Oviedo Cup, que impulsa la demanda desde el inicio: la capital ya registra una ocupación del 67% en los primeros días y prevé picos del 81% durante el puente, un empuje que también “beneficia por cercanía” a alojamientos y restaurantes de los concejos del entorno.

En el resto del Principado, las estimaciones actuales sitúan al Oriente como el motor de la Semana Santa, con un 81% en los días centrales. Gijón se mueve en el 74%, mientras que la media regional se queda en el 73%. Por su parte, el turismo rural y el Occidente apuntan a una previsión del 60% al 70% para el tramo final, después de un inicio más contenido que ronda el 40% y el 30%, respectivamente.

En la restauración, el termómetro es más estable: el 55% de los establecimientos espera una afluencia similar a la del año pasado y un 24% se muestra más cauto, con una ligera bajada. Otea también pone el foco en la rentabilidad: aunque pueda haber negocios con más ingresos, los márgenes se estrechan por “el fuerte incremento de los costes fijos”, sobre todo en energía y materias primas. Aun así, la patronal señala que la gran mayoría de asociados no prevé subir precios. En paralelo, se consolidan cambios de hábitos: mejores perspectivas para almuerzos, y descenso en las expectativas de cenas, con más tirón del “tardeo”.

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El empleo, según la encuesta de Otea, se mantendrá en líneas generales, aunque casi un 40% de los negocios reforzará plantilla en los días clave para sostener la calidad del servicio. Y, más allá de la meteorología —que hace que el cliente decida “a última hora”—, la patronal apunta a dos condicionantes que pueden pesar en el resultado final: la reducción de plazas de Renfe por obras en el tramo de Palencia, que afecta a la conectividad, y el precio de los combustibles, que influye en el gasto de quienes viajan por carretera.