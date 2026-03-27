El temor a los efectos de "una huelgona" médica en mayo en Asturias: el Principado defiende que hay "avances" con el SIMPA y confía en un mediador nacional

El sistema sanitario Español volverá a sufrir paros entre 27 y el 30 de abril. También ocurrirá en mayo, en caso de no llegar a un acuerdo con el Ministerio. Una huelga que podría poner aún más en jaque al sistema de salud asturiano, ya que el Sindicato Médico del Principado de Asturias (SIMPA) amenaza, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, con un paro autonómico adyacente al nacional en caso de no ver avances en las medidas pactadas el pasado 15 de enero en el acuerdo con el Principado.

Mientras tanto, el Consejo Interterritorial de Salud, que aglutina al Ministerio y a todas las comunidades autónomas, acordó este viernes buscar la figura de un mediador independiente para intentar desbloquear el frente nacional con los médicos por el estatuto marco sanitario. "Hay que intentar llegar a un acuerdo por el bien de los pacientes", aseguraba este viernes la consejera de Salud asturiana, Concepción Saavedra. "Detrás de las listas de espera hay personas que son las que se ven perjudicadas", añadía, al tiempo que explicaba que la mejor solución, en el caso de los paros convocados a nivel de todo el país, es "un interlocutor que facilite el poder llegar a acuerdos". "Es una situación que se ha alargado demasiado en el tiempo", lamentaba.

El Principado no quiere llegar al extremo de que en mayo se concatenen los paros nacionales y autonómico, generando unos 15 días de huelga que impactarían en la sanidad asturiana. Hay temor a sus posibles efectos. "El Servicio de Salud cumple con los compromisos que firma y está desarrollando lo que se había pactado con el SIMPA, que es comenzar a tramitar esos acuerdos antes del mes de abril", aseguraron desde la Consejería, queriendo rebatir así la denuncia del Sindicato Médico de "falta de avances" en lo pactado a nivel autonómico. A mediados de abril sería la fecha tope, ya que en el escrito se comprometían a iniciar los trámites en un plazo máximo de tres meses. "Ya está en marcha", garantizan desde el Principado, sin concretar a este diario los puntos reclamados por el colectivo sindical en los que ya han avanzado.

"El Sindicato Médico tendrá información directa y fehaciente de lo que se ha hecho hasta el momento y de los plazos que barajamos durante la reunión fijada para el 7 de abril", explican. Tras esa reunión, el Comité del SIMPA decidirá si la Administración está cumpliendo los tiempos del acuerdo o si, por el contrario, tratarán de presionar con nuevas movilizaciones. Pero por ahora, tal y como manifestaron en este diario, están dispuestos a reabrir la huelga autonómica en mayo.

Medidas prioritarias

Las medidas incluían buscar un modelo para flexibilizar y reducir gradualmente las horas de guardia, que estas cotizasen para la seguridad social y disminuir la penalización de los médicos que compaginasen su actividad en la sanidad pública y en la privada.

Noticias relacionadas

Sin embargo, hay dos grandes bloques que desde el SIMPA consideran esenciales y que están dentro de las competencias autonómicas. Por un lado, estaría el aumento del sueldo base de los MIR (por el momento los penúltimos peor pagados del país), hasta rondar los 1.440 euros de base en su primer año de residencia. Y por otro, consideran importante llevar a cabo las mejoras de los facultativos de atención primaria, que pasarían a cobrar dietas y desplazamientos, y que reducirían su carga burocrática y otras tareas para que puedan atender a los pacientes con menos saturación.