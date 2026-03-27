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USIPA reclama la convocatoria urgente de 64 plazas de educadores: "Compromete directamente la calidad del servicio"

Las plazas están recogidas en la oferta de empleo de 2023, pero el proceso para cubrirlas todavía no se ha iniciado y pone en riesgo varios contratos temporales

Protesta por la funcionarización de los educadores el año pasado.

Protesta por la funcionarización de los educadores el año pasado. / Fernando Rodríguez / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

La Unión de Sindicatos Independientes del Principado (USIPA) ha reclamado ante la consejería de Presidencia la convocatoria urgente de 64 plazas de educadores aprobadas en la oferta de empleo público de hace tres años.

Advierten que el retraso que se está produciendo en cubrir esos puestos “forzará el cese paulatino de personal temporal cuyas plazas cumplan tres años, el tiempo máximo que la Administración” tiene para cubrirlas. “Al alcanzar el tope de tres años de temporalidad, la Administración prescindirá de profesionales expertos justo cuando más se necesitan”, explican.

Esta situación, dicen, “no responde a una planificación técnica ni a criterios organizativos, sino a una falta de voluntad política que compromete directamente la calidad del servicio público, al tratarse de centros de atención directa a colectivos de especial sensibilidad, como son menores y personas con diversidad funcional”.

Según señalan, con la publicación de la convocatoria de la oferta de empleo la Administración “legalmente podría prorrogar los contratos que estén a punto de caducar, permitiendo que los educadores afectados puedan continuar en sus puestos”.

De esta forma, insisten, se evitaría “un impacto directo en la prestación del servicio” al asegurar la continuidad del personal temporal hasta la resolución del proceso selectivo.

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La oferta de empleo publicada en 2023 contempla 48 de promoción interna, diez para turno libre, cuatro reservadas para el turno libre de discapacidad y dos de promoción interna reservadas a discapacidad.

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