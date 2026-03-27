Yuko Mohri presenta sus singulares instalaciones cinéticas en el Centro Botín en su primera gran exposición en España

¿Cuál es la primera idea? ¿El impulso original? ¿Cuál es el proceso metal que convierte algo tan prosaico como una gotera en el metro de Tokio en un complejo artefacto artístico? ¿Qué pretende Yuko Mohri (Kanagawa, Japón; 1980) con esos extraños mecanismos con los que extraen música y movimiento del aire y el polvo? La artista japonesa, Premio Calder de escultura, parece querer hace visible lo invisible, atrapar lo inasible, retener el instante antes de que se desvanezca. Las olas y su murmullo, el agua que rebosa en su contenedor, el temblor del papel, el giro constante de una escalera de caracol por la que es imposible ascender. El Centro Botín ha inaugurado este viernes, en su emblemática sede de los Jardines de Pereda, en Santander, la primera gran exposición de Mohri en España y la mayor que ha presentado hasta ahora en Europa, se titula “Entrelazamientos”.

“Todo empieza en la vida cotidiana, en el día a día”, desvela la artista sobre su proceso creativo, y a partir de ahí lo cotidiano se transforma en arte. El agua, explica, puede ser “amistosa o incontrolable”, todo depende de su volumen, de su fuerza y de la relación que entablamos con ella. Se expresa de formas muy distintas: en las olas del mar, que vienen y van en la pantalla de la instalación con la que se abre la exposición, grabadas en Costa Quebrada, en Cantabria, el pasado mes de enero. En los circuitos cerrados, fabricados con cacharros caseros, con guantes de cocina, pinzas, cazos, tendederos, de la serie Moré Moré Leaky, inspirada por las goteras del metro de Tokio, como la bota que rebosa agua en una escultura cinética que por primera vez públicamente en el Centro Botín, en Santander.

“Entrelazamientos” es la primera exposición de 2026 de la Fundación Botín. Al adentrarse en la gran sala de la segunda planta del edificio de Renzo Piano en la que está instalada, Bárbara Rodríguez, su directora de exposiciones, avanza que “el movimiento y el sonido” son elementos centrales de la obra de Mohri, cuenta que, con una trayectoria de más de veinte años, su trabajo es “arqueología de lo cotidiano” y que conecta la sofisticación tecnológica con instrumentos musicales tan convencionales como un piano.

Bárbara Rodríguez llama la atención sobre “la capacidad de experimentación y asombro” de la artista japonesa, que bebe de fuentes de inspiración tan diversas como Calder y Duchamp, del músico John Cage y sus composiciones aleatorias, y de la contracultura japonesa: Yuko Mohri era la cantante del grupo “Sisforsound” y, para sus instalaciones artísticas, solía surtirse de tecnología barata en el barrio de Akihabara, en Tokio.

Las obras que ahora se muestran en el Centro Botín llegan desde el Hangar Bicoca, en Milán, con el que la Fundación Botín coproduce la exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 6 de septiembre. Aunque, con Yuko Mohri todo es cambiante, no hay una exposición igual a otra. A España llega con ocho esculturas e instalaciones y con “un cuerpo de pintura” que ha realizado en Santander, mientras montaba en la sala.

Noticias relacionadas

El espacio es tan cambiante como sus piezas. “No conozco a nadie a quien no le guste este sitio”, dice del Centro Botín, un excepcional mirador a la bahía de Santander. “La vista cambia continuamente”, explica, “y eso me proporciona constantemente nuevos imputs de información” que se incorporan a sus obras y las transforman. Eso es algo importante para ella, que improvisa incesantemente y trabaja sin bocetos ni esquemas. En junio Yuko Mohri dirigirá un taller de creación artística en Santander y compartirá su singular manera de entender la creatividad y el arte.