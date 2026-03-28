Agenda: qué hacer hoy sábado 28 de marzo en Asturias

Oviedo

Una simbólica mirada a la vejez y la soledad

El teatro Campoamor acoge a las 19.30 horas la representación de la obra del dramaturgo sudafricano Athol Fugard "Camino a la Meca", en una versión del director Claudio Tolcachir e interpretada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla. La obra, de 90 minutos de duración, aborda temas como la vejez, la libertad y la soledad en una puesta en escena de gran carga simbólica.

Re-cortos

El Teatro Filarmónica acoge a las 19.00 horas la sesión "RE-CORTOS. Cortos en la era del retroceso", un programa de cortometrajes dentro del festival SACO, comisariado por Elena Duque y dedicado a la memoria de José Luis Cienfuegos, con entrada libre hasta completar aforo.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Foro de la Camelia

El Ayuntamiento de Oviedo organiza el II Foro y Exposición de la Camelia "Ciudad de Oviedo", una iniciativa impulsada por el Área de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales que incluye la plantación de la camelia "Oviedo" en el Campo de San Francisco y la inauguración oficial en la Sala Trascorrales, donde la exposición podrá visitarse de 14.30 a 20.00 horas, mientras que el foro se celebrará por la tarde en la Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto, en una cita que combina divulgación, actividad expositiva y propuestas abiertas al público para reforzar la visibilidad del sector floral local.

Charla sobre el autismo

A las 19.00 horas se celebrará la charla-coloquio "Autismo" en el Teatro Pumarín de Oviedo, dirigida a cuidadores de personas autistas y profesionales, en la que, bajo el título "Historias de vida: una mirada real para comprender el autismo", se ofrecerá un espacio de reflexión y aprendizaje sobre esta realidad. Organiza AutismAstur con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo.

SACO

El Museo de Bellas Artes de Asturias acoge a las 12.00 horas una visita guiada dentro del festival SACO con la cineasta Cristina Rodríguez Paz.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1) acoge a las 12.30 horas la presentación del libro "Gaza: poemas contra el genocidio", con la participación del antólogo Ignacio Gutiérrez de Terán.

Taller Cultura OFF

La sala de ensayo del Teatro Campoamor acoge a las 12.30 horas un taller de títeres de luz negra impartido por la compañía Los Pintores, dirigido a niños de entre 6 y 12 años, con entrada libre hasta completar un máximo de 25 participantes.

Encuentro Coral de Música Religiosa

La iglesia de San Juan el Real acoge a las 20.00 horas la jornada de clausura del III Encuentro Coral de Música Sacra y Religiosa, con la actuación del Coro Reconquista y el Grupo de Cámara Basílica de San Juan, ambos dirigidos por Ángel Gallego Vahillo.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Semana Santa

A las 20.15 horas la iglesia parroquial de San Pedro acoge el pregón literario a cargo del director de LA NUEVA ESPAÑA, Eloy Méndez. A su conclusión, concierto de música sacra a cargo de la Coral Polifónica Gijonesa "Anselmo Solar". Además, el paseo de Begoña alberga, hasta el 5 de abril, el Mercado de Semana Santa, donde se puede adquirir comida, artesanía y productos locales.

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas se pondrá en escena "Casting Lear", de Andrea Jiménez. Una irreverente adaptación de Rey Lear de William Shakespeare en la que Andrea Jiménez dirigirá en directo a un acto distinto cada noche, en el rol de Lear. La obra es una reflexión sobre la paternidad, el amor y el perdón en un ejercicio teatral "tan valiente como lúdico".

Escena Xixón

A las 20.00 horas, en el Antiguo Instituto, David Montero y la compañía "La Suite", ofrecen la función de la obra "El tiempo del hijo". Entrada libre hasta completar aforo.

Ciclo Coral de Música Sacra

A las 20.15 horas, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, habrá conciertos de la Masa Coral de Laviana y el Coro "Más que jazz", en el marco del XI Ciclo Coral de Música Sacra y Religiosa.

Presentación literaria

La biblioteca pública Jovellanos será escenario, a las 18.00 horas, de la presentación del libro "La sombra del Estado", de Rosas, negras que correrá a cargo de Cándido González y Juan Manuel Martínez Morala, ambos militantes de la CSI, a los que acompañará una persona afectada por las últimas infiltraciones policiales. Entrada libre.

Primavera en el Botánico

El Jardín Botánico alberga una programación especial de Semana Santa. Hasta el 5 de abril se podrá participar en las actividades "La búsqueda del güevu pinto gigante" y "El árbol de los güevos pintos" (12.00 a 14.00 horas), además de disfrutar de "Las viejas historias del Pitu Caleya", de "El circo bajo el tejado" con pases a las 12.00, 12.45, 13.30, 17.00 y 17.45 horas durante los días 28 y 29 de marzo, a los que se añaden una sesión extra, a las 18.30 horas, a partir del 2 de abril.

Espacio Mascotas

La Feria de Muestras acoge hoy y mañana la 11ª edición de la Feria de las Mascotas y Animales Domésticos Espacio Mascotas. Horario de 10.00 a 20.00 horas, entrada 2,5 euros.

CMI Gijón Sur

El Centro Municipal Integrado Gijón Sur es escenario de la proyección de la película "La tour de glace (La torre de hielo)", dentro de las actividades del Festival Internacional de Cine (FICX). Entrada 4 euros.

Antiguo Instituto

Hasta mañana, 29 de marzo, puede verse la muestra "Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista". La exposición se enmarca en el ciclo "Moda con Historia". Hasta el 24 de mayo se podrá visitar, además, la exposición "Sakiko Nomura. Tierna es la noche", comisariada por Enrique Juncosa. Los horarios del Antiguo Instituto son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición

La colegiata de San Juan Bautista acoge, hasta el 26 de abril, la exposición "La poesía y la mar", de Guillermo Simón. Colaboración entre Asturias Capital Mundial de la Poesía y Fundación Cajastur. Martes a jueves de 16.00 a 20.00 horas; viernes a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas; horario especial Semana Santa, de 11.00 a 14.00 y de 16.00h a 20.00 horas

Circo de los Horrores

A las 20.45 horas, en el parque de los Hermanos Castro, nueva función del espectáculo "PrisionIA", del Circo de los Horrores, que tendrá su última representación mañana, 29 de marzo.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo se pueden ver la muestra "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Hasta el mes de octubre se puede visitar la exposición titulada "Cartelos n’asturianu, 1976 – 2005". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Ateneo de La Calzada

Hasta el 20 de abril se podrá ver "Xixón del alma", una exposición colectiva de acuarelas de Nieblastur.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 12 de septiembre se podrá visitar la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 14 de junio se podrá visitar la muestra "La caligrafía del dibujo de Alejandro Sirio". Esta propone una mirada transversal a la obra del artista ovetense, subrayando su versatilidad y la constante presencia de su inconfundible estilo, esa "caligrafía del dibujo". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición "Centenario Amador (1926-2001)", conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Últimos días para visitar el Burger Fest en La Magdalena

El pabellón de la Magdalena acoge del 20 al 29 de marzo una nueva edición del Burger Fest, un festival gastronómico donde los asistentes podrán degustar las mejores hamburguesas gourmet de la mano de diferentes "food trucks" participantes.

Burger Fest en La Magdalena. / Mara Villamuza

El horario es de lunes a viernes de 19.00 a 00.00 horas y sábados y domingos de 13.00 a 00.00 horas. La entrada es gratuita.

Teatro en el Valdés

El Palacio Valdés ofrece a las 20.00 horas el segundo pase de "Las gratitudes", Entradas a 14/20/24 euros, a la venta en taquillas habituales y por internet.

Mercado en Las Vegas

Los sábados se celebra el mercado semanal en Las Vegas (Corvera), con puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa. El horario habitual es de 9.00 a 14.00 horas.

Tarde joven en Fuero

El Edificio Fuero abre su "Espacio Abierto" de 17.00 a 19.00 horas para menores de 30 años, con ambiente relajado y propuestas de ocio (ping pong, juegos, música y zonas de descanso) bajo el lema "Tú eliges".

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Se puede visitar hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" hasta el 14 de junio de 2026, con la exhibición de las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Exposición del diseñador Mario Fernández García-Pulgar

La ventana de la Escuela Superior de Arte del Principado, mirando hacia el parque de El Muelle, muestra hasta el próximo 8 de junio una selección del trabajo de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano, nacido y afincado en Oviedo. Al autor le encanta la fantasía, el diseño de personajes, la creación de mundos propios y la ilustración. Tras graduarse en Diseño Gráfico en el año 2014, termina trabajando en una empresa de marketing en Berlín. Pasados dos años, vuelve a la tierrina para trabajar en remoto para una empresa de juegos de mesa de Alemania.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el próximo 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición titulada "25 años de contracultura", sobre la revista "El Víbora", que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La publicación se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Magia en Lena

"En busca de la piedra filosofal" es el título del espectáculo que el Mago Xuxo presenta hoy en el teatro Vital Aza de Pola de Lena. Será a las 18.00 horas.

La "Balada del Norte", a escena

La "Balada del Norte", la gran epopeya sobre la Revolución del 34 escrita y dibujada por Alfonso Zapico, premio nacional del cómic, llega este sábado a Langreo transformada en obra de teatro. Una adaptación llevada a cabo por la compañía Saltantes. La representación tendrá lugar en el teatro José León Delestal de La Felguera, a partir de las 20.15 horas. Las entradas valen 9 euros.

Eduardo Infante presenta en Mieres su nuevo libro

El filósofo Eduardo Infante, profesor y divulgador reconocido con obras como "Filosofía en la calle", se pasa a la narrativa con su primera novela, "Salvar a Sócrates". El libro será presentado a las 19.00 horas, en la Librería La Llocura de Mieres (calle Aller, 1). Junto al autor estará Héctor García, profesor y miembro de la Sociedad Asturiana de Filosofía.

Gala benéfica en San Martín

El teatro de San Martín acoge la gala benéfica "Únete al ejército de Javi contra NEDAMSS". Javi es un niño de 8 años que lucha contra el síndrome de NEDAMSS, una enfermedad rara que afecta gradualmente el habla, la movilidad e incluso la capacidad de respirar. La entrada cuesta cinco euros y hay también fila 0. Será a las 19.00 horas.

Exposición de Huevos Pintos en Sama de Langreo

Como prolegómento de los Huevos Pintos, en la Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama se puede ver, hasta el día 31, la exposición de huevos elaborados por niños y asociaciones de todo el concejo.

Exposición fotográfica sobre el mundo del skate en Laviana

El fotógrafo David Vega expone hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, "De patín y Música", una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi), construido en los terrenos de la escombrera de la Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes alberga una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Concierto en Grado

El Teatro Auditorio de Grado acoge a partir de las 19.30 horas el espectáculo de música tradicional "Del corri-corri al siglo XXI", a cargo de Orquesta Céltica Asturiana, que interpretará una selección de danzas y bailes, siguiendo un orden cronológico-histórico con la participación de maestro gaitero y dos parejas de baile asturiano.

Teatro en Llanera

El Espacio Escénico Plaza La Habana de Posada de Llanera acoge a partir de las 19.00 horas la representación teatral de la comedia negra "Atra Bilis", de la mano de la compañía "Sótano B", en la que cuatro ancianas desgranan recuerdos y rencores durante el velatorio del esposo de una de ellas.

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Oriente

Concierto en Colunga

La iglesia de San Cristóbal de Colunga acoge a partir de las 19.30 horas un concierto dedicado a la Semana Santa dentro del III Ciclo Música Coral en las Villas. En esta ocasión será el Coro Clásico Gijón Cise el que acercará la música vocal, tan importante en estas fechas, a todas las personas que viven lejos de las ciudades.

Cine en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 19.00 horas una nueva sesión de cine organizada por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella, en la que se proyectará la película En la Ciudad sin Límites" (2002), dirigida por Antonio Hernández e interpretada, entre otros, por Leonardo Sbaraglia, Fernando Fernán Gómez y Geraldine Chaplin.

"Espíritu", de Antonio Gómez Parada, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe durante el mes de marzo la exposición "Espíritu", de Antonio Gómez Parada, una propuesta pictórica marcada por la luz y la carga simbólica. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Concierto en Tapia de Casariego

El Auditorio de Tapia de Casariego acoge a partir de las 20.30 horas un concierto del cantante y compositor asturiano Pipo Prendes, que ofrecerá una sesión acústica e intimista en la que el público podrá disfrutar de su música en un formato cercano. Entrada gratuita hasta completar aforo.

"En el umbral del olvido", de Analía Pello, en el Museo Etnográfico de Grandas de Salime

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro" acoge hasta el 31 de marzo la exposición "En el umbral del olvido", de la fotógrafa asturiana Analía Pello, un proyecto documental centrado en oficios tradicionales en peligro de extinción y un testimonio visual que funciona también como llamada de atención sobre la necesidad de preservar este patrimonio ligado a la tradición.

Museo del Oro de Navelgas

Noticias relacionadas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.