Agrojardín Valdesoto y AJV Motor, tus aliados para el cuidado agrícola y referente en vehículos todoterreno
El equipo de profesionales de ambas marcas cuenta con una amplia experiencia en el sector para ofrecerte el mejor asesoramiento
L. L.
Cuidar de tu jardín debe ser una prioridad durante todo el año. Sin embargo, con la llegada del buen tiempo, tener las zonas verdes perfectas para disfrutar de una cena o comida al aire libre, una jornada de sol o un rato de lectura.
Por ello, nada mejor que confiar el mantenimiento de esta zona de tu casa a los mejores expertos del sector como Agrojardín Valdesoto. Ubicados en Bendición 95, 33937, este establecimiento ofrece tanto reparación como asesoramiento personalizado en maquinaria agrícola o para jardín.
Tras una larga trayectoria en ese sector, la empresa ha logrado convertirse en un referente en Asturias, que trabaja para particulares y empresas, ofreciendo un servicio técnico eficaz, rápido y económico.
Robots de desbroce, el mejor aliado para tu jardín
En los últimos años, el avance de la automatización ha comenzado a transformar incluso las tareas más tradicionales del campo. Entre ellas, el desbroce de terrenos —una labor esencial pero exigente— está viviendo una pequeña revolución gracias a la aparición de robots especializados. Estas máquinas, capaces de desplazarse por terrenos irregulares y cubiertos de vegetación densa, están cambiando la forma en que agricultores, empresas de mantenimiento y administraciones públicas gestionan grandes superficies. Equipados con sensores, sistemas de navegación y, en algunos casos, conectividad remota, los robots de desbroce trabajan de manera autónoma, reduciendo tiempos y optimizando recursos.
Muestra de que en Agrojardín Valdesoto están a la última en estos dispositivos es su amplia gama de modelos de las mejores marcas del mercado como Kress o Barbieri. Uno de los ejemplos es el robot cortacesped RTK 1500 M² con OAS, un sistema que ayuda a evitar obstáculos. Con la tecnología RTKn de Kress, el robot cortacésped KR171E redefine la precisión en el cuidado del césped con una precisión centimétrica guiada por satélite sin necesidad de antenas fijas específicas para cada propiedad.
En la casa Barbieri también cuentan con opciones para el cuidado del cesped. El XROT 70 EVO es uno de esos ejemplos. Un robot B&S Vanguard 3567 de 18 CV (13’4 Kw), con alcance radiocontrol 300 Mt, para mulching (cuchilla rotativa MULCHING con extremo pivotante), ancho de trabajo de 70 cm. (altura de corte regulable a distancia 30 a 150 mm.), rendimiento 3.000 Mt2/Hr, apto para el trabajo en zonas de gran inclinación y con un peso de 370 Kg.
AJV Motor
Agrojardín Valdesoto ha logrado diversificarse y lanzarse al mundo de los vehículos todoterreno con AJV Motor, cuyos profesionales llevan años apostando por la calidad, la fiabilidad y la innovación. Por eso trabajan con Loncin, una marca que no deja de demostrar por qué es una de las grandes referencias del sector.
Loncin y Benda se sitúan entre las marcas líderes del mercado español, alcanzando el segundo puesto en ventas, un dato que confirma lo que muchos ya saben: su rendimiento, su tecnología y su relación calidad-precio son difíciles de superar.
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