Alerta general de una agencia de alimentación del Gobierno que afecta directamente a Asturias "por riesgo de asfixia" del alimento que se vende en el supermercado: llamamiento a aquellos que lo tengan "en su domicilio"
Se trata de una alerta trasladada por las autoridades sanitarias
Quién no ha entrado con prisa en el supermercado para comprar unos chicles, caramelos o gominolas para llevar al trabajo, a clase o saciar el apetito durante un trayecto. Los establecimientos de venta de alimentación reciben miles de estos productos y su control de calidad es un proceso que s emide con lupa para garantizar la salud de los consumidores.
Una de las agencias que vela por la seguridad de los usuarios es la Agencia Española de Seguridad y Alimentación y Nutrición (Aesan), que avisa a la ciudadanía de la retirada de alimentos a través de su portal digital. Y eso es lo que recientemente ha hecho con un paquete de gominolas.
"La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Países Bajos relativa a riesgo de asfixia en gominolas procedentes de Japón", explican. Se trata la de las de gominolas “Gelatinas Hello Kitty Manzana y Konjak”.
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.
Para aquellos que no la conozca, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) integra y desempeña, en el marco competencial de la Administración General del Estado, las funciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición saludable.
Se trata de un Organismo Autónomo, adscrito orgánicamente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Secretaría General de Consumo y Juego y funcionalmente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Está formado por más de 170 profesionales distribuidos entre su sede de Madrid y dos laboratorios: el Centro Nacional de Alimentación con sede en Majadahonda (Madrid) y el Laboratorio de Biotoxinas Marinas, ubicado en Vigo.
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