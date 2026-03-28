Alerta general de una agencia de alimentación del Gobierno que afecta directamente a Asturias "por riesgo de asfixia" del alimento que se vende en el supermercado: llamamiento a aquellos que lo tengan "en su domicilio"

Quién no ha entrado con prisa en el supermercado para comprar unos chicles, caramelos o gominolas para llevar al trabajo, a clase o saciar el apetito durante un trayecto. Los establecimientos de venta de alimentación reciben miles de estos productos y su control de calidad es un proceso que s emide con lupa para garantizar la salud de los consumidores.

Una de las agencias que vela por la seguridad de los usuarios es la Agencia Española de Seguridad y Alimentación y Nutrición (Aesan), que avisa a la ciudadanía de la retirada de alimentos a través de su portal digital. Y eso es lo que recientemente ha hecho con un paquete de gominolas.

"La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Países Bajos relativa a riesgo de asfixia en gominolas procedentes de Japón", explican. Se trata la de las de gominolas “Gelatinas Hello Kitty Manzana y Konjak”.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

Para aquellos que no la conozca, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) integra y desempeña, en el marco competencial de la Administración General del Estado, las funciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición saludable.

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Se trata de un Organismo Autónomo, adscrito orgánicamente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Secretaría General de Consumo y Juego y funcionalmente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Está formado por más de 170 profesionales distribuidos entre su sede de Madrid y dos laboratorios: el Centro Nacional de Alimentación con sede en Majadahonda (Madrid) y el Laboratorio de Biotoxinas Marinas, ubicado en Vigo.