El Arzobispo de Oviedo califica de "fracaso" la muerte por eutanasia de la joven Noelia Castillo: "Es un suicidio subvencionado"

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha calificado de "múltiple fracaso" el caso de Noelia Castillo Ramos, la barcelonesa de 25 años que falleció por eutanasia el pasado jueves en el centro sociosanitario de Sant Pere de Ribes (Garraf), donde había estado ingresada los últimos meses de su vida. Tras casi dos años de batalla legal contra su padre, representado por Abogados Cristianos, su fallecimiento ha supuesto el triunfo del derecho de la muerte digna.

El caso de Noelia, no obstante, ha sido polémico hasta el último momento. Más aún a raíz de su aparición en televisión, en el programa de "Y ahora Sonsoles". “Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”, dijo, diviendo a la población de todo un país.

"Noelia y su múltiple fracaso: sus padres con la familia rota, el centro tutelar de menores donde fue violada, el suicidio asistido-subvencionado con eutanasia. Quizás Noelia sea la menos culpable de la deriva. Cuidados paliativos, cariño y esperanza, no la inyección letal que mata", manifestó el Arzobispo de Oviedo en redes sociales.

A estas palabras sumó otras más: "Nos señalan y excluyen al apostar por la vida contra el aborto y la eutanasia. Leon XIV: una Iglesia llamada a hacerse 'abogada', a defender al hombre. ¿Estamos realmente defendiendo al ser humano protegiendo la dignidad de la persona en el cuidado de la vida en todas sus fases?".

Varios intentos de suicidio

Noelia se quedó tetrapléjica en 2022 como consecuencia de un intento de suicidio a raíz de una agresión sexual grupal. La joven, que se crió en centros de acogida desde los 13 años —a esa edad empezó a recibir tratamiento psiquiátrico—, arrastraba un largo historial de problemas mentales: tuvo varios intentos de suicidio, estuvo ingresada en unidades especializadas y tenía un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y trastorno límite de la personalidad. Se autolesionó toda la vida. La lesión medular de 2022 la dejó en silla de ruedas y con fuertes dolores neuropáticos, así como incontinencia.