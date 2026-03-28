Atención conductores Asturianos: la Guardia Civil revisa las guanteras tras el anuncio en la autovía A-66

Asturias se prepara para una Semana Santa con mucho volante: se prevén 422.000 desplazamientos por carretera en la operación especial que comienza este viernes a las 15.00 horas y dura hasta el lunes 6 de abril. La primera fase —de viernes a domingo— concentrará 116.000 movimientos de largo recorrido, con refuerzo de vigilancia, medidas de regulación y un recordatorio que la Dirección General de Tráfico (DGT) considera esencial: si hay que detener el coche por una incidencia, es obligatorio utilizar la luz de preseñalización V-16.

La operación se divide en dos fases. La primera va del viernes 27 (15.00 horas) al domingo 29 (00.00), y la segunda del miércoles 1 a la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en varias comunidades. En el conjunto del país se esperan más de 17 millones de desplazamientos de largo recorrido. Tráfico llama especialmente a la prudencia de los motoristas: el año pasado murieron 27 personas en siniestros de Semana Santa en España, “ninguna de ellas en Asturias”, y el objetivo es que “todos podamos disfrutar de unos días de descanso sin incidencias”.

La operación salida ha comenzado y Asturias es uno de los destinos favoritos para muchos visitantes. El aviso más llamativo de este año llega con dos novedades que afectan directamente al conductor. La primera, la obligación de llevar y usar la V-16 si se produce una incidencia que obligue a detener el vehículo: la señalización no solo es “física” con la luz, sino también “virtual”, porque se transmite a navegadores y paneles informativos para que el resto adopte medidas de prevención. La segunda es la mejora del teléfono 011, que incorpora inteligencia artificial para ofrecer un servicio más ágil, con transcripción automática de las conversaciones y otras herramientas de análisis.

De hecho, para aquellos visitantes a Asturias o vecinos de la comunidad que desplacen por ella, aquellos que hayan pasado por la autovía A-66 habrán notado que en las señales que se encuentran colocadas por encima de la carretera avisan de "Baliza V-16 conectada obligatoria". Desde el pasado 1 de enero, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo, es obligatoria la utilización del dispositivo de preseñalización de peligro V-16 para avisar al resto de usuarios de la vía, no sólo de manera física a través de la luz sino, aún más importante, de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los Paneles de Mensajería Variable situados en las carreteras para que adopten las medidas oportunas de prevención ante la incidencia que se van a encontrar en carretera. Cada día, de media, la plataforma DGT 3.0 recibe la activación de unas 2.700 incidencias a través de la V-16.