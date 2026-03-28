Carlos Suárez, consejero delegado Seresco, habla del presente y el futuro de la compañía: "Asturias podría ser un ‘hub’ tecnológico para Europa"

Carlos Suárez es el menor de los ocho hijos de uno de los fundadores de la compañía asturiana Seresco, la consultora tecnológica más veterana de España. Cuando la empresa se constituyó bajo el nombre de Asturiana de Informática, Carlos Suárez, nacido en Madrid, tenía 4 años.

Ahora tiene 61 y es consejero delegado de esta consultora que en 2022 dio el salto a la Bolsa y que ayer presentó su nuevo plan estratégico 2026-2028 con el que pretende alcanzar una facturación anual de entre 84 y 92 millones de euros.

En 57 años el sector tecnológico ha cambiado muchísimo.

Si, claro, y una de las fortalezas de Seresco es haber sabido navegar durante tantos años en el sector. Ahora se requieren otras herramientas y otras estrategias porque los cambios tecnológicos cada vez son más importantes y necesitamos adaptarnos a ello.

¿Y qué han hecho?

Nacimos en 1969 y el gran punto de inflexión se produjo en 2018 cuando reestructuramos la sociedad. Hicimos una operación de MBO (con la que el equipo directivo pasó a ser propietario mayoritario) y pusimos en marcha un plan estratégico que nos llevó posteriormente a salir a cotizar en Bolsa en 2022.

¿Qué supuso salir a Bolsa?

Salir a cotizar es importante no tanto por el hecho de que tengas una herramienta para capitalizarte, que también, sino por el hecho de que tienes que ser una empresa más transparente, tienes que fortalecerte, reforzar tus departamentos y estar sometido al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y a nivel de imagen, esto mejora mucho las prestaciones de la compañía.

¿En qué sentido?

Por ejemplo, cuando te presentas ante un cliente extranjero, si eres una empresa cotizada basta con que se meta en el mercado para ver exactamente qué tipo de compañía eres. Da mucha visibilidad.

Ahora han presentado un nuevo plan estratégico. ¿Cuáles son sus pilares?

La estrategia de Sereco se basa en tres pilares principales: crecimiento orgánico, crecimiento inorgánico y crecimiento internacional.

Empiece por el primero.

Seresco tiene una cartera de unos 3.000 clientes. Los tradicionales estaban distribuidos por áreas de negocio diferentes y lo que hicimos fue crear una organización más horizontal para que todas nuestras áreas de negocio confluyeran. Intentamos que el cliente de cada área sepa que Seresco hace otras cosas aparte de lo que estamos haciendo con él. Eso se llama "cross selling". Pretendemos que, por ejemplo, los clientes a los que solo les haces un "outsourcing" (externalización) de nóminas sepan que le puedes montar su infraestructura, que les puedes hacer un proyecto de ciberseguridad…

¿La gestión de nóminas es el principal negocio?

Nosotros tenemos cinco pilares de negocio y uno de ellos es la gestión de personas. Los otros son las áreas de geoinformación, desarrollo de "software", gestión empresarial e infraestructuras y ciberseguridad. Todas nuestras áreas son importantes, pero es verdad que el "outsourcing" de nóminas es una de nuestras áreas estrella. Tenemos un producto propio, formamos a nuestros perfiles y es un área muy rentable. Sirve de penetración en muchos clientes, algunos con 15.000 o 20.000 empleados. Es un área muy recurrente, pero otras como la de infraestructuras y ciberseguridad han alcanzado un peso específico enorme dentro de la organización. Luego está todo el tema relacionado con la pyme, con la implantación de programas de gestión empresarial. Además estamos rediseñando el área de geoinformación y la parte de desarrollo de "software" también es un área con mucho peso específico. Tenemos muchos pilares y todos sostienen bastante bien el proyecto

¿Y en crecimiento inorgánico cuales han sido los avances?

Hemos ido haciendo operaciones. Lo que buscamos son empresas que podamos integrar bien dentro de nuestra estrategia y que sus equipos enriquezcan con conocimiento la compañía para ayudarnos a seguir evolucionando.

La especialización que requiere el sector a veces solo se encuentra adquiriendo empresas. ¿No?

Pues sí. Nosotros reforzamos el área de ciberseguridad con la incorporación de una empresa especializada como CIES, y en temas de gestión empresarial, que era nuestra área más pequeña, la adquisición de la empresa portuguesa F5 IT nos permitió dar un salto cuantitativo y cualitativo, porque se incorporaron a la organización perfiles muy potentes.

En sus planes estratégicos habían previsto un mayor ritmo de adquisiciones.

Se ha ido muy rápido. Tenemos un "pipeline" en el que podemos estar manejando cientos de empresas y hemos tenido muchas negociaciones. Lo que sucede es que no incorporamos nada a la organización que no nos guste. Buscamos un equipo humano de calidad y un proyecto que efectivamente encaje con nosotros. No le damos tanta importancia al crecimiento cuantitativo, le damos mucha más al crecimiento cualitativo y en ese sentido lo que tenemos que buscar son compañías que se integren bien dentro de la organización. Buscamos personas y negocio.

Y no lo han encontrado.

En el plan 2023-2025 tuvimos la oportunidad de llegar a los 22 millones de crecimiento inorgánico que nos planteamos, pero no hemos considerado que fuera una operación ni rentable ni cualitativa. Preferimos esperar a la oportunidad. No tardaremos mucho en hacer la próxima operación inorgánica.

¿Ya está madura?

Siempre tenemos operaciones maduras, otra cosa es que firmemos.

El pasado año Seresco logró una facturación de 56,3 millones y un beneficio bruto (ebitda) de 10 millones. ¿Cómo lo valora?.

Nuestra cifra de negocio creció en 2025 el 5%. Puede parecer poco, pero ese crecimiento fue totalmente orgánico. Ese es un mensaje muy importante. Eso se traduce en que nuestro ebitda es de 10 millones, lo que supone un 17% de la facturación. Esa tasa nos sitúa como una de las compañías tecnológicas más rentables del sector con diferencia. Si se compara la facturación, el ebitda e incluso los resultados de explotación de Seresco con los de otras compañías cotizadas, se ve que ahora mismo la valoración de Sereco en el mercado es extraordinariamente atractiva. Creo que tiene mucho recorrido, que es una oportunidad de negocio.

¿Y qué metas de crecimiento se plantean en el plan 2026-2028?

Queremos estar en el entorno de los 90 millones de euros de facturación, en una horquilla que puede estar entre 85 y 92 millones. De ese crecimiento, más o menos el 55% será un crecimiento orgánico y en torno al 30% inorgánico, aunque a partir del segundo año ya se convierte en orgánico, porque nosotros no compramos una compañía para que opere de forma independiente, lo que pretendemos siempre es la integración en el grupo. La parte internacional la hemos cuantificado en torno a un 15%, pero en un momento determinado puede suponer más. Estos porcentajes no son un corsé. Y en términos de ebitda nuestra intención es seguir siendo extraordinariamente rentables.

¿Cómo está ahora mismo Seresco en el exterior?

Tenemos varias vías abiertas. Nuestro área de geoinformación ya es conocida en el mercado por los proyectos de cartografía y catastro que hemos hecho en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Perú, en Costa Rica... Seguiremos haciendo proyectos internacionales, aunque ya veremos de qué manera, porque lo que queremos ahora es potenciar la parte tecnológica del área de geoinformación. Luego, en crecimiento internacional hemos adquirido compañías portuguesas (Elo-SI y F5IT), que tienen mucho "network" internacional, trabajando con países africanos y europeos y con clientes en Estados Unidos. Y luego tenemos productos que están diseñados precisamente para la parte internacional.

En aplicación de la inteligencia artifical (IA), ¿cómo van?

La IA es el pan nuestro de cada día. Ya todos utilizamos la IA en nuestro trabajo. Es trasversal. Nosotros lo que hemos establecido es un sistema ordenado de aplicación de la IA dentro de todos nuestros departamentos y de lo que se trata es de saber para qué la utilizas.

¿Y para qué la utilizan?

Pues evidentemente para mejorar nuestros procesos, automatizándolos, y para mejorar la eficiencia de las personas. Luego también la estamos utilizando en innovación, en el desarrollo de pilotos internos que lo que hacen es mejorar nuestros productos y optimizar nuestros servicios. Así, podemos trasladar esa eficiencia al mercado con una propuesta comercial para nuestros nuevos clientes.

Seresco tiene peso en el ecosistema tecnológico nacional y mantiene su sede en Oviedo. ¿Favorece o es un obstáculo?

El hecho de que seas una empresa asturiana no quiere decir que no puedas tener tu oficina en Barcelona, en Madrid, en Vigo, en Oporto, en Lisboa o en Bogotá, como las tenemos nosotros. Incluso hemos constituido sociedades aquí en Oviedo que operativamente están trabajando temporalmente en Madrid. No obstante, de los cerca de 1.100 empleados que tenemos en la plantilla entre 750 y 800 están aquí en la región. Somos una empresa eminentemente asturiana.

Varias multinacionales tecnológicas se instalaron en Asturias buscando personal cualificado. ¿Sigue siendo difícil encontrarlo en el sector?

Para mí el tema de la falta de personal tecnológico siempre ha sido un problema coyuntural. No me parece un problema estructural. Las nuevas tecnologías, la aplicación de la inteligencia artificial... va a ir generando cada vez más perfiles tecnológicos. A lo mejor antes necesitabas arquitectos de alta cualificación y ahora mismo con una cualificación media puedes hacer cosas que antes eran impensables. Dicho eso, sí que es verdad que en Asturias han salido compañías tecnológicas muy interesantes y que se está convirtiendo en un "hub". Eso resulta muy interesante para vincular a las nuevas generaciones a esta tierra tan bonita. No tienes que irte a Madrid, a Barcelona o a Lisboa, pues aquí hay proyectos tecnológicos muy interesantes que te permiten desarrollarte dentro del campo tecnológico.

¿Cómo han abordado ustedes la falta de personal?

Nosotros, históricamente hemos tenido escuela de informática. Para el área de nómina formamos a nuestros propios profesionales y en el resto de áreas tenemos que competir como los demás con proyectos y con condiciones laborales interesantes. A medida que vas haciendo las compañías más grandes, la movilidad interna también ayuda mucho a a mantener talento. Seresco es una empresa de toda la vida con una masa crítica de profesionales que está muy a gusto dentro de la organización y nuestra rotación es insignificante.

¿Cómo está el tema del teletrabajo en Seresco? En algunas compañías hay un retroceso.

Personalmente siempre he sido un defensor de la conciliación. Lo que pasa es que con el covid se produjo tal catarsis que parecía que todo el mundo tenía que teletrabajar, que se había acabado para siempre trabajar en la oficina. Desde mi punto de vista, eso es un error. Se pierde la afección al proyecto, se pierde la afección a la empresa y se pierde una cosa mucho más importante, que es la interactuación con tus compañeros. Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Los norteamericanos mandaron a todo el mundo a su casa y al día siguiente dijeron que al que quería estar en su casa le bajaban el sueldo un 20%, con lo cual volvieron todos a la oficina. Nosotros en Europa no lo podemos hacer, pero yo creo que lo que tienes que tener es un equilibrio. La comunicación externa de la compañía es importante, pero la comunicación interna es crítica.

El ecosistema de Asturias. ¿Es favorable para el crecimiento de las empresas tecnologías?

Bueno, para muestra un botón. Con un buen plan de formación impulsado por las administración pública, las universidades y las propias compañías, podemos seguir perfectamente desarrollando perfiles.

Me refería más al ecosistema empresarial de empresas TIC locales, de multinacionales, de centros tecnológicos como CTIC, el cluster TIC...

Puede resultar muy atractivo para atraer perfiles. Se puede producir el efecto de Málaga. Las tecnológicas se empezaron a establecer allí y se ha convertido en un auténtico "hub" tecnológico para toda Europa.

¿Asturias como un gran "hub" tecnológico?

No los descarto para nada.

¿Y qué se necesitaría para impulsarlo?

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Pues lo primero la intención. Europa está muy necesitada de asistencia y de perfiles, y la tecnología te permite trabajar desde cualquier punto del mapa. Fíjese en el ejemplo de los indios, que han montado fábricas de desarrollo de "software" brutales y trabajan para para todo el mundo. Salvando las distancias, en Asturias se puede crear un "hub" para Europa porque el coste laboral en España es más bajo que en otros países de la UE. Y luego yo creo que lo que tienen que hacer las administraciones públicas es hacerle mucho caso a FADE y a las cámaras para favorecer que las empresas puedan seguir invirtiendo, se puedan seguir desarrollando y se genere un ecosistema empresarial interesante.