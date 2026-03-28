En la carretera asturiana donde las señales de desprendimientos son más que premonitorias: "Me di de bruces contra una piedra gigantesca, es una vergüenza"

“Me di un golpazo tremendo, de bruces contra una piedra gigantesca. Es de vergüenza cómo está esa carretera”. Quien habla es una conductora habitual de la AS-15, de gestión autonómica, conocida como el corredor del Narcea. Esta vía atraviesa los concejos de Salas, Belmonte de Miranda, Tineo, Cangas del Narcea y Degaña y es una de las más afectadas por los argayos en la región.

Mientras no se complete la autovía, la AS-15 es el principal eje de conexión para estos municipios. Desde la Plataforma del Suroccidente alertan de que su estado es muy preocupante. Los desprendimientos son frecuentes. La semana pasada, integrantes de la propia plataforma retiraron de la cuneta varias piedras caídas. El pasado 22 de febrero, a la altura de Calabazos (Tineo), un colosal argayo obligó a cortar la carretera por completo. A día de hoy, operarios del Principado siguen trabajando en la zona, donde se circula por un único carril.

Cada desprendimiento supone un riesgo para la circulación. Así lo reflejan los testimonios de varios conductores que se han encontrado con argayos en la vía. En la mayoría de los casos no hubo daños personales graves, pero no siempre fue así: en noviembre de 2021, un gran argayo provocó el fallecimiento de una conductora de Allande.

Una de las últimas afectadas relata su experiencia el pasado mes de febrero, cuando se topó con una gran piedra caída de la ladera. “Iba despacio, pero estaba granizando y me la encontré de frente”. El impacto frontal causó importantes daños en el vehículo y abrió un proceso de reclamación que, según denuncia, es complejo. “Tengo el seguro a terceros y ya me han dicho que las posibilidades de prosperar en una reclamación administrativa al Principado son muy escasas porque había una señal de desprendimientos”, explica.

Aun así, esta usuaria está decidida a llegar hasta el final para reclamar los cerca de 4.000 euros en daños. “Lo más indignante es que nadie parece querer arreglar esta carretera. Cuando tuve el accidente, un bombero le dijo a un operario de Carreteras: ‘Tenéis que arreglar esto’. Y le respondió: ‘Ya hay una señal’”, cuenta. La conductora insiste en que el corredor del Narcea no está en condiciones aceptables: “Hay conos por todos lados y los conductores circulamos con miedo”.

Otro caso se remonta a enero de 2024. “Unas piedras pequeñas se desprendieron de la ladera; intenté esquivarlas, pero reventé una rueda y dañé el sensor de otra”, recuerda otra conductora, que tuvo que llamar a la Guardia Civil. Posteriormente, inició una reclamación a la Consejería de Movilidad a través de su seguro.

El Principado denegó la petición al considerar que la piedra procedía de una ladera natural y no de una artificial. Además, la Administración subrayó que el conductor debe adaptar su conducción al estado de la vía y a las condiciones meteorológicas.

La aseguradora presentó alegaciones, también rechazadas. “No reclamé por el dinero, sino porque no tuve culpa de nada. Había cambiado las ruedas recientemente y, aun así, nadie se hace cargo”, lamenta.

Una tercera conductora sufrió otro accidente en enero de este año. “El coche de delante frenó en seco y choqué contra él. Había troncos y piedras en la carretera tras un desprendimiento”, explica. Como consecuencia, sufrió un latigazo cervical y su caso está ahora en manos de un abogado, a la espera de una posible reclamación.