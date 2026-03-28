La carta de Sanidad que están recibiendo miles de asturianos: una nueva cobertura dental pública y pionera

El Gobierno de Asturias ampliará la cartera de servicios de salud bucodental para incluir a toda la población menor de 18 años y a las personas que cumplen 70, en una medida que busca reforzar la prevención y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. La Consejería de Salud informará de estas novedades mediante el envío de cartas personalizadas, en las que también incidirá en la importancia del cuidado de la boca.

Una de las principales novedades es la incorporación de las personas nacidas en 1956, que serán invitadas a realizar una revisión preventiva en su centro de salud. Con esta iniciativa, Asturias se convierte en la única comunidad autónoma que ofrece este servicio específico para esa franja de edad, con el objetivo de fomentar hábitos de higiene adecuados y detectar de forma temprana posibles patologías.

Tras la exploración, los profesionales sanitarios elaborarán un informe individual sobre el estado de salud bucodental y ofrecerán recomendaciones personalizadas. Además, si es necesario, se llevarán a cabo sin coste tratamientos como aplicaciones de flúor, radiografías, limpiezas, sellados, empastes, tratamientos pulpares o extracciones. El programa, no obstante, no incluye prótesis ni implantes.

En paralelo, la Consejería consolida la ampliación del Programa de Salud Bucodental Infantil y Juvenil, que desde este año alcanza a toda la población hasta los 18 años. Esta iniciativa ha ido creciendo progresivamente: hasta 2023 estaba dirigida a menores de entre 6 y 14 años, posteriormente se extendió a la población de 0 a 6 y ahora cubre todo el periodo hasta la mayoría de edad.

El programa contempla revisiones periódicas, educación en higiene dental, aplicación de selladores y flúor, así como tratamientos de mínima intervención. Las familias recibirán invitaciones para acudir a las consultas en los plazos recomendados, mientras que la gestión de citas se realizará directamente en los centros de salud, ya sea de forma presencial o telefónica.

Otra de las novedades es la implicación de los equipos de atención primaria (medicina, enfermería, pediatría y trabajo social) en la promoción y prevención de la salud bucodental, lo que permitirá reforzar el seguimiento desde una perspectiva más integral.

Con esta actualización, el Principado refuerza su estrategia de promoción de la salud oral a lo largo de toda la vida y da un paso más en la reducción de desigualdades en el acceso a la atención bucodental.