La empresa pública de vivienda del Principado ya tiene nueva gerente: es una política con experiencia en el cargo y el PP ve "colocación de amiguetes"

La empresa pública de vivienda del Principado (Vipasa) tiene nueva gerente, después de que hace dos meses la Consejería de Ordenación del Territorio, liderada por el coordinador de Izquieda Unida, Ovidio Zapico, decidiese cesar a Susana González tan solo dos años después de su contratación. Su sustituta, a expensas de que lo apruebe el Consejo de Administración, es Marta Pulgar, dirigente de IU y quien tiene ya experiencia en el cargo, el cual ejerció entre 2008 y 2012.

El proceso de elección se inició a mediados de enero, y a él se presentaron más de 40 candidatos. Once de ellos pasaron a una segunda fase de entrevista.

Militante de IU desde 1995, Pulgar inició su carrera política como edil en Siero, llegando a ejercer como primera teniente de alcalde durante varios años. También estuvo como diputada en la Junta General de Principado.

Para el Partido Popular esta elección no es más que un nuevo proceso “viciado en el Gobierno de colocación progresista de Barbón”, aunque desde la Consejería aseguran que se hizo "de acuerdo a la normativa y con la máxima transparencia". Como ejemplo, señalaron, "la publicación de los once candidatos que superaron la primera fase del proceso o del nombre de la persona propuesta por la comisión de valoración responsable"

Para el diputado José Cuervas-Mons es "curioso lo que nos pasa en Asturias, que de más de 40 candidatos para un proceso de selección de un puesto de gerente de un contrato de alta dirección ha vuelto a salir una persona vinculada al Gobierno y, en este caso, a Izquierda Unida”.

El parlamentario fue muy crítico con el Gobierno al que acusó de “insultar la inteligencia de los asturianos” y de “no cortarse nada en amañar los procesos de selección y en colocar descaradamente a los amiguetes y compañeros de partido, eso sí pagándolo con nuestro dinero público”.

Cuervas-Mons ya había advertido que las bases del proceso eran “arbitrarias, que no contenían criterios de valoración serios y que eran un proceso de selección viciado”. Por ello, van a pedir las bases y todo el proceso de selección al consejero Ovidio Zapico y su comparecencia en la Junta General para que explique “por qué en la página web de Vipasa no se publica una sola acta del tribunal, nada más que la decisión final”.

“Es todo una tomadura de pelo más; siempre que hay un puesto libre aparece un militante de Izquierda Unida o del PSOE, que son una especie de empresa de trabajo temporal de Asturias para todos sus compañeros y sus amiguetes”, subrayó.

Por su parte, en la Consejería de Ordenación del Territorio insistieron en que "el proceso de selección para la elección de un gerente se ha hecho de acuerdo a la normativa y con la máxima transparencia. En este sentido, como ejemplo, la publicación de los once candidatos que superaron la primera fase del proceso o del nombre de la persona propuesta por la Comisión de valoración responsable. No obstante, esta propuesta aún debe ser aprobada por el Consejo de Administración de Vipasa en su reunión del próximo lunes día 30".