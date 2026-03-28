Del espectacular "baile" de un santo o la recreación al aire libre de la Pasión de Cristo, hasta caballos al trote o huevos de colores: la agenda de la Semana Santa de Asturias

No hay nadie que pueda decir que no encuentra en la agenda de Semana Santa en Asturias, tanto en su vertiente religiosa como lúdica, algo que le convenza para llenar el tiempo libre. La oferta es tan amplia y variada de aquí al próximo Domingo de Resurrección durante el primer gran puente festivo del año –en algunos lugares se alarga hasta el Lunes o incluso el Martes de Pascua (no hay que olvidar el día 7 los Güevos Pintos de Pola de Siero, fiesta de interés turístico nacional)–, que el principal problema es encontrar tiempo para llegar a todo o al mayor número de actividades.

Asturias cuenta con una de las procesiones más antiguas de España, las de Villaviciosa; de las más solemnes, en Luarca; o de las más espectaculares, como la de los sanjuaninos y su baile en Avilés; sin olvidar recreaciones recientes como los vías crucis de Villanueva de Oscos o Infiesto, que han cogido gran impulso y reconocimiento en los últimos años. En las grandes ciudades la Pascua se acompaña de música, exposiciones; y en pueblos y localidades tienen sus singularidades: ver correr los caballos por la playa de Santa Marina, en Ribadesella, es un espectáculo que los que lo han visto no quieren nunca más perdérselo. Por supuesto no falta la gastronomía, donde el rico y famoso mantecado de Pascua de Avilés encabeza una larga lista de dulces y platos típicos de las fechas.

Por si fuera poco, si las previsiones no fallan, la Semana Santa será este 2026 soleada y con temperaturas que invitarán a disfrutar al aire libre de la costa, la montaña, miradores, rutas y, por supuesto, el terraceo. LA NUEVA ESPAÑA ha hecho un completo resumen para que los lectores no se pierdan nada. Lean y luego, por supuesto, disfruten.

Cocina de vigilia en Oviedo

La Semana Santa en Oviedo ofrece una completa combinación de tradición, cultura y gastronomía que convierte la ciudad en un destino muy atractivo. El programa religioso comienza este Domingo de Ramos con la procesión de La Borriquilla, que sale a las 11 horas, y la de la Sagrada Lanzada por la tarde, a las 17 horas, y continúa a lo largo de la semana con citas como el Prendimiento del Lunes Santo, a las 19.30 horas, una de las procesiones más completas, recorriendo numerosos puntos de la ciudad y dejando uno de sus momentos más llamativos en el paso por el estrecho Tránsito de Santa Bárbara; el solemne Silencio, el martes; el Nazareno, el miércoles, considerado el gran protagonista de la Semana Santa ovetense, especialmente cuando llega a la Plaza de la Catedral, donde tras una ofrenda floral a Nuestra Señora de la Esperanza se reza en profundo recogimiento el Santo Vía Crucis; y el Jesús Cautivo del Jueves Santo, que incluye el tradicional acto de petición de indulto en la Plaza Porlier. Otro de los momentos más especiales llega en la madrugada del Viernes Santo con La Madrugá, que parte a medianoche, seguida por el Santo Entierro esa misma tarde. El Sábado Santo destacan la procesión de la Soledad por la mañana y la del Resucitado por la noche, culminando el Domingo de Pascua con la procesión de la Sagrada Resurrección por el casco histórico. Más allá del ámbito religioso, hay propuestas como "Bocados del Cofrade", una ruta gastronómica hasta el 5 de abril en la que más de veinte establecimientos ofrecen tapas y menús inspirados en la cocina de vigilia. Además, es una excelente ocasión para visitar el conjunto catedralicio de Oviedo, que incluye la Catedral, la Cámara Santa, el museo y el claustro, así como subir a su torre en visitas organizadas. En conjunto, Oviedo vive una Semana Santa donde la espiritualidad y el ocio se entrelazan ofreciendo al visitante una experiencia muy completa.

El Encuentro, obligado en Gijón

Una agenda religiosa y lúdica intensa tiene Gijón desde este fin de semana. Las cofradías y hermandades han preparado una amplia programación. El pregón será el sábado, a las 20.15 horas, en San Pedro. Lo impartirá Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA. El Domingo de Ramos, a las 12 horas, tendrá lugar la bendición en la capilla de los Remedios, desde donde saldrá la procesión de La Borriquilla hasta San Pedro. Por delante hay distintas procesiones de las cofradías de la Vera Cruz, la Santa Misericordia y el Santo Sepulcro. El Jueves Santo, 2 de abril, se celebrará el Vía Crucis del Santo Cristo de la Misericordia y de los Mártires, desde San Pedro. El Viernes Santo será el turno de la procesión del Santo Entierro de Cristo, con origen y final en San Pedro. Una de las citas más importantes será el Domingo de Resurrección, 5 de abril, con el Encuentro de Resurrección entre las cofradías, a las 12.30 horas en Campo Valdés. Las hermandades saldrán previamente desde Francisco Tomás y Valiente, la Capilla de la Soledad y San Pedro. En el plano cultural, en el Palacio de Revillagigedo podrá visitarse, a partir del 30 de marzo, la exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea", en la que se explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Este domingo 29 de marzo, además, será la última función del espectáculo "PrisionIA", del Circo de los Horrores, a las 17 horas en el parque de los Hermanos Castro. Mientras, en el Jardín Botánico Atlántico, habrá diferentes propuestas en el marco de la programación de Semana Santa. Por ejemplo, la actividad familiar "El árbol de los güevos pintos", a desarrollarse de 12.00 a 14.00 horas los días 28 y 29 de marzo y los días 2, 3, 4 y 5 de abril. Las plazas son limitadas.

El Bollo, dulce agenda en Avilés

En el plano religioso, lo más destacado en la comarca es la Semana Santa de Avilés, declarada de Interés Turístico Regional. De entre las procesiones programadas, resalta la del Encuentro, que se celebra el Miércoles Santo (comienza a las 20.30 horas), y en la que los sanjuaninos realizan su tradicional y viral "baile" del santo. La jornada del Viernes Santo también es de especial relevancia por ser la más numerosa, con todas las hermandades en la calle. En el plano festivo no hay duda: lo más reseñable es El Bollo, que comienza el sábado, 4 de abril, con la apertura de la XV Feria de Alfarería Tradicional y que tendrá tres platos fuertes: los dos desfiles de carrozas (uno el domingo y otro el lunes) y la gran comida en la calle, con más de 15.000 comensales repartidos por el casco histórico avilesino, en la que es, sin duda, uno de los principales festejos de la ciudad. En Luanco (Gozón) se celebrará el Festival de la marañuela del 2 al 5 de abril. Será en la calle Ramón Pérez de Ayala y contará con cinco puestos. En la capital gozoniega también hay otra celebración destacable por su singularidad, La Venia. Se trata de una tradición en la que, tras la procesión del Domingo de Resurrección, un miembro de la Cofradía de Pescadores –en este caso será Félix Prieto, que debutará en estas lides–, que porta un pendón rojo, realiza varias genuflexiones y giros de bandera en la playa de La Ribera. Si el banderón no toca la arena, la Virgen del Rosario pierde el luto y ve a Jesús Resucitado. Esta tradición, del siglo XVIII, tiene también raíz marinera: si la tela roja no toca la arena se augura un buen año para los pescadores locales. ALEJANDRO DE LA FUENTE

Música y Huevos Pintos en Langreo

Dos son los principales reclamos de las Cuencas durante la Semana Santa. El primero, religioso, con las procesiones de Laviana, recuperadas en los últimos años por la incansable labor de la Unidad Parroquial de Acción Pastoral de Laviana y la Cofradía de l Nazareno. El segundo reclamo es festivo, con la celebración de los Huevos Pintos en Sama de Langreo. Las fiestas langreanas se desarrollan del miércoles 1 al lunes 6 de abril. Cuentan con decenas de actuaciones en los bares, mercados de segunda mano, talleres de decoración y sobre todo, con potentes verbenas y conciertos. Pasarán por Sama el grupo "Tekila" (miércoles 1), la orquesta gallega "Saudade" (jueves 2), el grupo "Cayena" (viernes 3) y el grupo "Estopaos", una formación tributo a los catalanes "Estopa". En Pola de Laviana, las principales procesiones son la del Nazareno, en Jueves Santo (día 2) y la de la Soledad en Sábado Santo (día 4). Sin salir del concejo, en Viernes Santo (día 3) se celebra también la procesión del Cristo de la Salud, haciendo el vía crucis, en este caso en la localidad de El Condao, uno de los actos religiosos más tradicionales de las Cuencas.

Villaviciosa, la Pasión más antigua

La Semana Santa de Villaviciosa es una de las más antiguas de Asturias y del norte de España. El origen se remonta al año 1668 y se ha consolidado como un referente cultural por su riqueza artística y fuerza dramática. Los momentos culminantes se viven el miércoles y el viernes. La plaza de José Caveda y Nava, probablemente la más noble del casco histórico maliayés, acoge "El Encuentro", un auto sacramental en el que los cofrades acompañan a las imágenes del Nazareno, la Virgen Dolorosa, San Juan y la Verónica. Este acto, con su correspondiente sermón, se celebra en la tarde-noche del Miércoles Santo, llenando la Villa de solemnidad y emoción. El Viernes Santo se traslada la atención a la plaza de San Francisco, frente al templo parroquial, para presenciar el "Desenclavo". Allí, en presencia de vecinos y visitantes, la imagen articulada de Cristo es desclavada de la cruz bajo las órdenes del predicador y colocada en el Santo Sepulcro, participando posteriormente en la procesión del Santo Entierro. La combinación de ritual, dramatización y devoción convierte este momento en uno de los más intensos de la Semana Santa asturiana. En Candás, la Pasión se caracteriza por su fervor marinero. El Sábado Santo, los vecinos entonan la tradicional Salve a la Virgen del Rosario. Esta manifestación de devoción popular reúne a cientos de personas que muestran su cariño y protección a la "Estrella de los Mares". La celebración culmina el Domingo de Resurrección con "El Encuentro" entre la Virgen del Rosario y Jesús, incluyendo el ritual de quitar el velo a la Virgen, un acto cargado de simbolismo y emoción. En Grado, el Viernes Santo se celebra la procesión de las Siete Palabras, en la que el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y la Virgen Dolorosa protagonizan un encuentro emotivo en la intersección de la calle Manuel Pedregal con el parque de Abajo. Aunque se trata de una tradición relativamente reciente, la procesión ha adquirido gran relevancia, congregando no solo a fieles devotos sino también a numerosos vecinos que esperan en silencio el paso de los pasos.

Devoción e historia en el Occidente

El único problema de visitar la comarca occidental durante la Semana Santa es tener tiempo suficiente, ya que la oferta de actividades se multiplica por diez, tanto en propuestas lúdicas como religiosas. Estas últimas son variadas. Destaca la Semana Santa de Luarca, declarada Fiesta de Interés Turístico regional, por la belleza y la antigüedad de sus procesiones. De elegir una, la más especial es la del Jueves Santo, dedicada al Nazareno y que tomará las calles de la villa de Luarca a partir de las 21.30 horas. El mismo jueves, hay otra opción digna de mención que se celebra en Villanueva de Oscos. El Via Crucis viviente, fiesta de interés turístico regional, comenzará a las 19 horas y merece la pena por la entrega con la que los vecinos preparan la cita y por la belleza del enclave, en torno al monasterio de Santa María. También tiene mucho interés la procesión del Santo Entierro, que se celebra el Viernes Santo en Cangas del Narcea. Otra de las Semanas Santas más antiguas del Occidente se encuentra en Piantón y es famosa por sus figuras articuladas. Son muchas las citas, pero destaca el Domingo de Pascua, cuando tiene lugar el tradicional bandeo de pendones y el encuentro de la Virgen con Jesús Resucitado. Quienes busquen propuestas más lúdicas pueden anotar Tapia en lo alto de la lista, pues desde el Jueves Santo al domingo se celebra su XXXIV Memorial Peter Gulley-Goanna Pro, una cita clásica para los aficionados al surf. El Viernes y Sábado Santo una buena opción es visitar el precioso Valle de Paredes, en Valdés, donde los vecinos preparan la vigésima primera edición de su muestra de oficios y costumbres. Son muchas las ferias que se celebran estos días en el Occidente: stocks en Vegadeo, feria de la rosca en San Tirso de Abres… Por destacar otra: el sábado 4 de abril se celebra en Taramundi la XXIX Feria del Queso en horario de 11.00 a 15.00 horas. La villa taramundesa ofrece infinidad de propuestas en forma de museos y rutas para completar la jornada en este rincón de Oscos-Eo.

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El Oriente: Vía Crucis y caballos por la playa

La Semana Santa en el oriente de Asturias combinará representaciones religiosas, tradiciones gastronómicas y mercados temáticos. Infiesto acogerá los actos religiosos mas espectaculares y concurridos. El Jueves Santo (2 de abril), la escenificación de la Última Cena a las 19:30 horas, seguida del prendimiento en el Huerto de los Olivos a las 20:15; Jesús ante el Sanedrín a las 21:30, y la procesión del Nazareno a las 23:00. El Viernes Santo, a las 18:00 horas, el Vía Crucis Viviente por las calles, y a las 21:30, el Santo Entierro. En Llanes, el Miércoles Santo, a las 20:30 horas, habrá Vía Crucis con las imágenes del Cirineo (obra de Juan de Ábalos), la Dolorosa y María Magdalena. En Meré, el Viernes Santo (3 de abril) se celebrará la Fiesta de los Tortos desde las 12:30 horas, con tortos de picadillo, queso y miel, pisto, bar y música, y verbena a las 22:00. En Rinsena, ese mismo día, tras la misa en la capilla, se realizará la tradicional puya de San Antonio, subasta de productos elaborados por vecinos (boronas, arroz con leche, fabes, mantequilla, miel, huevos camperos, mermeladas y licores) cuya recaudación se destina a la capilla y a la fiesta; al finalizar se ofrece un aperitivo. Ribadesella celebrará la XXXIV edición de las Carreras de Caballos en la playa de Santa Marina: el Viernes Santo, a partir de las 11:30 horas, y el sábado, a las 12:30, un espectáculo ecuestre. El mismo jueves se sumará el VII Festival de la Borona Preñada. Colunga acogerá del 2 al 5 de abril el XV Mercado Mercaliarte con puestos de artesanía y agroalimentación de 11 a 21 horas, mientras que Arriondas instalará en el parque de La Llera su Mercado Medieval del 2 al 5 de abril. Ribadedeva celebrará mercadillo de Semana Santa en la plaza del Ayuntamiento los días 3 y 4. Cangas de Onís aportará un concierto de música sacra el 1 de abril, a las 20:00 horas, en la iglesia parroquial, con solistas, órgano y orquesta de cuerda.