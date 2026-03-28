La exclusiva discoteca Fortuny, templo del famoseo en Madrid, en manos de los asturianos de Grupo Paraguas

Sin apenas tiempo para disfrutar de la apertura de Metrópolis, los asturianos Marta Seco y Sandro Silva vuelven a estar en el foco por haberse hecho con la propiedad -la tienen desde 2023, si bien hasta hace unas semanas no se ha hecho efectiva- de Fortuny, la popular discoteca madrileña ubicada en un palacete del siglo XIX en Chamberí. Los fundadores y dueños de Grupo Paraguas (un conglomerado hostelero que comenzó su andadura en 2004 con el restaurante El Paraguas, de comida asturiana) dan así un paso más en su expansión, que parecía haber puesto la guinda del pastel el pasado enero con la inauguración del citado Metrópolis, un complejo de lujo en pleno cruce de Gran Vía y Alcalá con restaurantes, hotel y club privado.

Entrada a Fortuny, en Madrid. / Eduardo Parra

Los planes para Fortuny se desconocen, pero bien podrían enlazar con lo que Seco y Silva han hecho en el icónico edificio madrileño, bien reconocible por su gran cúpula negra y dorada coronada con la Victoria alada del escultor Coullant-Valera. El noble edificio de Chamberí sirvió durante años para acoger una de las discotecas más aclamadas y exitosas de la noche madrileña, con un rompedor y moderno servicio en su día que iba más allá de la simple sala de baile y barra de copas: Fortuny tenía reservados, espacios al aire libre y una variada oferta gastronómica que hizo de la discoteca destino de famosos, actores, artistas, políticos, empresarios, millonarios, desde que abrió a finales de los años 90 de mano de Javier Merino, exmarido de Mar Flores y quien acabó por perder su propiedad por las deudas. La pareja pujó en su día por hacerse con el edificio y lo logró por una cantidad que se sitúa entre los 16 y los 23 millones de euros.

Exitosa trayectoria

Pese a la compra, la sala siguió abierta hasta que echó el cierre a mediados de marzo. Fortuny queda ahora en manos de la pareja asturiana, que con paso firme y seguro, sin ningún fallo o proyecto fracasado en su currículum, ha sembrado Madrid de sus locales. El Paraguas sigue abierto más de 20 años después en el barrio de Salamanca, una zona donde Marta Seco -volcada en la gestión- y Sandro Silva -al frente de la cocina- han dejado huella con los exitosos Ten con Ten, Ultramarinos Quintín (un homenaje a los bares tienda asturianos), Aarde y Amazónico, que tiene réplicas en Londres, Dubai, Mónaco y Miami, además de otra en camino en Riad (Arabia Saudí).

Se suman a la lista el italiano Numa Pompilio y la vinoteca The Library. En enero abrieron el citado Metrópolis, con variada oferta gastronómica, ocio nocturno, hotel boutique y un exclusivo club privado. No olvidan su tierra, porque tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA tienen en mente montar algo, aún por concretar, en el antiguo edificio Logos del centro de Oviedo, a tiro de piedra de la Catedral y de la plaza del Paraguas, esa donde la pareja se conoció en su juventud y que sirvió para poner nombre a su primer restaurante en Madrid.