Los graduados sociales cumplen 100 años y buscan relevo generacional al recibir el "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA: "Les cuesta mucho asociarse y pensar de forma colectiva"

Los graduados sociales, representados por su Colegio, celebraron en 2025 el centenario de su profesión, motivo por el que LA NUEVA ESPAÑA les entregó ayer la distinción de "Asturiano del mes" de noviembre. Un reconocimiento que Beatriz Coto, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Asturias, recogió con "ilusión", acompañada por una docena de miembros de la entidad colegial.

"Es un reconocimiento a nuestra tierra y al intenso trabajo realizado", celebró Coto, que asumió la presidencia en febrero de 2025, sucediendo en el cargo a Marcos Óscar Martínez. Tras cien años al servicio de la sociedad asturiana, los graduados sociales siguen enfrentándose a un "hándicap": "Mucha gente no tiene clara nuestra labor, que es especialmente social", explicó la presidenta. En este sentido, detalló que se trata de una profesión "transversal", con tres grandes ámbitos de actuación: la gestión de personal, el asesoramiento laboral y fiscal, y la defensa jurídica ante los juzgados de lo social.

Eloy Méndez, director de este periódico, subrayó la importante "vocación de servicio" de los graduados sociales, que cumplen un siglo desde la creación de las primeras escuelas sociales, germen de la actual profesión. "Han sido y siguen siendo una pieza clave en la relación entre trabajadores, empresas y administraciones", destacó durante su intervención.

En la actualidad, el Colegio cuenta con 575 colegiados, entre ejercientes y no ejercientes, aunque el colectivo tiene por delante un reto relevante: garantizar el relevo generacional. "Queremos ser capaces de atraer a la gente joven para poder dar continuidad a la profesión", señaló Coto. "A las nuevas generaciones les cuesta mucho asociarse y pensar de forma colectiva, pero seguiremos trabajando para conseguirlo y poder mantener una labor muy necesaria en la sociedad", subrayó Coto.

Para ello, la entidad desarrolla iniciativas como charlas en la Universidad de Oviedo dirigidas a estudiantes de Relaciones Laborales, futuros graduados sociales. "Intentamos que se acerquen al mundo laboral con tranquilidad y conocimiento, les trasladamos toda la información posible para su futuro laboral".

Además, Coto presumió de que su profesión es "la primera profesión con tener una plaza de Oviedo", lo cual la enorgullece. "Intentamos, sobre todo, ayudar", aseguró y explicó que en el Colegio cuentan con un servicio de asesoramiento gratuito.

El acto de entrega, celebrado en la sede de LA NUEVA ESPAÑA en Oviedo, reunió a una amplia representación del colectivo. Junto a la presidenta estuvieron presentes el expresidente Marcos Óscar Martínez y los colegiados Pablo Villa, Francisco Martos, Geli Taladriz, Lega Crespo, José Pedreira, Inés Rubio, Laura Martínez, María José del Campo, Alma María Alonso, Paloma Álvarez y Gonzalo Manuel Fernández.

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El director del periódico, Eloy Méndez, acompañado por el subdirector, Evelio G. Palacio, y el jefe de la sección de Oviedo, Álvaro Faes, hizo entrega a Beatriz Coto de los atributos del galardón "Asturiano del mes": una portada con la noticia de la concesión, una estela discoidea diseñada por el escultor José Manuel Legazpi y una caricatura de la presidenta, obra del dibujante de LA NUEVA ESPAÑA Pablo García. Un acto que sirvió también para poner en valor el papel histórico y presente de una profesión esencial, muchas veces discreta, pero fundamental para el buen funcionamiento del ámbito laboral y social.