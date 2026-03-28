Iberia abandona Asturias tras 58 años: "Es una pena, pero esperamos volver"

"Nos da mucha pena. Esperamos que en un futuro podamos volver a Asturias". Así se despidió Conrado Gómez, piloto madrileño de Iberia, esta mañana en el aeropuerto de Asturias. Gómez es ya protagonista de un día histórico, ya que este sábado, 28 de marzo de 2026, queda ya grabado como la jornada en la que Iberia dejó de operar, al menos de forma directa, en el aeropuerto de la región.

A las 13.38, con 18 minutos de retraso, el avión "Atenas", modelo Airbus A320 y con capacidad para 180 pasajeros, despegó de la pista y puso rumbo a Madrid. Esa aeronave será la última operada por la compañía Iberia en Asturias. A partir de este sábado, ya no habrá más aviones que luzcan el nombre de esta compañía, que llevaba operando rutas en Asturias desde la inauguración del aeropuerto, en junio de 1968.

El dictador Francisco Franco aterrizó el 11 de junio de 1968 en un avión de Iberia para inaugurar las instalaciones y, el día 18 de ese mes, despegó del aeropuerto el primer vuelo con destino Madrid, con 29 pasajeros. Desde entonces, Iberia se mantuvo de forma ininterrumpida en las instalaciones de Santiago del Monte. Hasta este sábado, que la empresa dejará en manos de su filial regional, Air Nostrum, el corredor de Asturias con Madrid. La filial opera con aviones modelo CRJ-100, que tienen cien plazas y, por lo tanto, menos capacidad que los de Iberia.

El último avión de Iberia en Asturias, este sábado / Mario Canteli

Hasta junio, Air Nostrum y Volotea operarán este corredor, que a partir de ese mes contará también con Air Europa. "Nos vamos, pero podemos volver en un futuro, no tiene por qué ser definitivo", destacó el piloto, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA y acompañado de toda la tripulación.

"Con el adiós de Iberia tendremos menos plazas, pero en junio ya llegará Air Europa", destacó la ovetense Belén Gutiérrez, acompañada de su marido, Marco García, que se disponía a embarcar en el avión para después enlazar en Madrid con Estambul, destino al que acudía para pasar unos días de vacaciones en familia. Ellos, como el resto de pasajeros de ese avión, se iban a subir por última vez a una aeronave de Iberia en Asturias. "Los tiempos cambian, porque hay más compañías. El aeropuerto de Asturias funciona bien, aunque se está quedando algo pequeño", destacaban.

Muchos de los pasajeros que se subían al avión lo hacían para enlazar después con un destino internacional. Era el caso de Paula Martínez, que hacía un viaje en familia con su marido y sus dos hijas, Eva y Mar Álvarez, rumbo a Egipto. Un mallorquín residente en Oviedo también se iba a subir al avión, en este caso para embarcarse luego hacia Sídney.

La tripulación del último avión de Iberia que operará en Asturias / Mario Canteli

Así queda la oferta

¿Cómo afecta la llegada de los aviones de Air Nostrum y la salida de los de Iberia a la oferta de plazas global con Madrid? Habrá una gran caída primero y una recuperación después, cuando se incorpore Air Europa.

Hasta este sábado, Iberia ofertaba unas 10.000 plazas semanales, mientras que Volotea, con cuatro vuelos a la semana, supera las 1.000. En total, la oferta que estaba en vigor se sitúa por encima de las 11.000 plazas semanales.

Al dejar de operar Iberia, la caída será muy notable, rondando las 4.400 plazas semanales, lo que supone un descenso cercano al 40 por ciento respecto a la situación actual. En ese escenario, la oferta total se quedará en torno a las 7.000 plazas.

La situación se estabilizará a partir de junio, cuando Air Europa comience a operar en este corredor. Esta compañía ofertará casi 5.000 plazas semanales, por lo que la capacidad se reequilibrará, aunque el detalle final dependerá del modelo concreto de avión empleado. La ruta se cubrirá con el Boeing 737, cuya capacidad varía según la versión, por lo que incluso las plazas semanales podrían aumentar ligeramente.

Volotea, además, renovará su flota en Asturias, sustituyendo sus tres aviones Airbus A319, de 156 plazas, por el modelo Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros. El cambio se producirá a partir de la temporada de verano de 2026, que comienza en marzo.

Esta renovación también se aplicará a la ruta entre Asturias y Madrid, inaugurada el pasado 31 de octubre, que está registrando una "excelente acogida", según la compañía, con factores de ocupación en torno al 90 por ciento.

La oferta será esta:

Iberia (solo Air Nostrum a partir de marzo): entre tres y cuatro vuelos diarios.

Volotea: cuatro frecuencias semanales (lunes, jueves, viernes y domingo).

Air Europa (a partir de junio): dos vuelos diarios.

Ryanair también deja de operar

Este sábado también tiene importancia para Ryanair, ya que la aerolínea irlandesa también protagonizará sus últimos vuelos en el aeropuerto de Asturias. En este caso, el que salía rumbo a Düsseldorf ha sido el último de esta compañía, enfrentada con Aena por las tasas aeroportuarias.

La nueva temporada de vuelos que empieza este domingo, la de verano, conllevará para Asturias 30 destinos directos en su parrilla y una oferta récord que supera los 1,6 millones de plazas. Desde abril hasta octubre, el aeropuerto de Santiago del Monte contará con vuelos directos a 19 ciudades españolas y once europeas, ubicadas en nueve países. Esta programación permitirá enlazar directamente con 250 puntos en todo el mundo, a través de siete centros de operaciones europeos.

La parrilla incorpora esta temporada tres nuevos destinos: Oporto, Florencia y Dublín. Además, por primera vez operarán en el Principado dos nuevas aerolíneas: la irlandesa Aer Lingus, que volará a Dublín, y la neerlandesa KLM, que cubrirá la conexión con Ámsterdam.

En el capítulo de nuevos destinos, las rutas de Oporto y Florencia estarán en servicio todo el año. En el caso de la ciudad portuguesa, mañana se producirá la primera conexión, mientras que las comunicaciones con Florencia comenzarán en septiembre. Dublín regresa a la programación de Santiago del Monte de la mano de la aerolínea bandera de Irlanda, Aer Lingus.

La oferta de destinos internacionales es la siguiente: Oporto, Florencia, Dublín, París, Roma, Londres, Fráncfort, Milán y Ámsterdam. Además, las conexiones nacionales directas para esta temporada son Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Granada, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza, Jerez, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Melilla.

En los momentos de mayor actividad de la temporada, está previsto que la terminal asturiana registre hasta 372 vuelos a la semana. Al menos ocho aerolíneas operarán estos próximos meses desde Santiago del Monte.

Por otro lado, la oferta cubre aeropuertos internacionales de primer nivel, lo que facilitará conexiones más eficientes y cómodas. Entre esos aeródromos figuran Fiumicino (Roma), Zaventem (Bruselas) y Orly (París). Los vuelos directos enlazarán con siete centros de operaciones (hubs) europeos: el doble hub de Madrid y Barcelona, Londres, Dublín, Fráncfort, Ámsterdam y la posibilidad de conectar los vuelos de Volotea con la red de ITA Airways en Roma.

Mercado nacional

El inicio de la temporada estival viene acompañado de un aumento notable de frecuencias en los principales mercados nacionales. Las conexiones con Madrid crecen más de un 50%, con tres compañías que ofrecen rutas diarias (Air Europa, Volotea y Air Nostrum).

Por su parte, destinos como Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana o Baleares experimentan incrementos relevantes tanto en vuelos como en plazas. En el caso de Canarias, el número de frecuencias crecerá más de un 34% y Binter ofrecerá conexiones con todas las islas del archipiélago. Las rutas a Andalucía aumentan un 24,5 % respecto a 2025, con 240.400 plazas a la venta, y hacia la Comunidad Valenciana están programados un máximo de 20 vuelos a la semana y un total de 208.000 plazas. La conexión con Baleares estará cubierta con más de 207.000 plazas y hasta 24 salidas a la semana, que incluirán hasta 18 frecuencias semanales con el aeropuerto de Mallorca, donde la oferta en verano alcanzará las 159.000 plazas.

"Asturias consolida su posición como destino accesible, competitivo y conectado, capaz de ofrecer más opciones de viaje, mayor calidad de servicio y nuevas oportunidades para su tejido económico y social", destaca el Principado.