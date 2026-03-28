Kraken: la Semana Santa sabe a mar aderezado con las mejores vistas de Gijón

En Gijón hay lugares donde el mar se contempla... En el Restaurante Kraken, además, se saborea. Situado en la segunda planta del BIOPARC Acuario de Gijón, este establecimiento se ha consolidado como uno de los espacios más singulares de la ciudad gracias a una ubicación privilegiada que regala a sus comensales una panorámica difícil de igualar: la Playa de Poniente extendiéndose a sus pies, el puerto dibujando su silueta y, al fondo, el Cerro de Santa Catalina, coronado por el icónico Elogio del Horizonte.

En este enclave único, donde el mar no solo se ve, sino que se siente, la cocina del Kraken cobra aún más sentido. Su propuesta gastronómica pone en valor el producto del Cantábrico y apuesta por los ingredientes de cercanía y de temporada que elevan cada plato a una experiencia única.

Retaurante kraken / Pablo Solares

La carta evoluciona con naturalidad y se adapta a lo que ofrece el entorno. Esta temporada, hace un guiño claro a uno de los platos más universales de la tradición culinaria: el arroz. El restaurante presenta un menú semanal en el que este ingrediente se convierte en eje central: sobresalen elaboraciones como el arroz con panceta laminada y gamba blanca o el arroz con calamar y espárrago verde, propuestas que buscan equilibrar intensidad y delicadeza, siempre acompañadas de entrante y postre.

Además, quienes dispongan de la Tarjeta Ciudadana de Gijón o de entrada al BIOPARC Acuario de Gijón podrán disfrutar de un 10% de descuento, conque la experiencia es si cabe más tentadora.

Brunch sobre Poniente

Con motivo de la Semana Santa, Kraken eleva su propuesta a través de dos experiencias especiales que prometen convertirse en imprescindibles del calendario gastronómico gijonés. Por un lado, el "Brunch sobre Poniente", una cita para saborear sin prisas uno de los "brunches" más aclamados de la ciudad, que combina gastronomía y paisaje en un ambiente relajado.

Cenas bajo el mar

A ello se suma una de las experiencias más singulares de su programación. El viernes, día 3, y el sábado, 4 de abril, se celebrarán las Cenas Bajo el Mar. En este caso, el escenario se traslada al Oceanario, donde el comensal se sumerge, literalmente, en un entorno rodeado de tiburones, tortugas, peces y alguna raya. En este contexto, el menú adquiere una dimensión especial, con propuestas que recorren distintos matices del mar, desde el tartar de atún rojo con tosta marina hasta el salpicón de bogavante con vinagreta de mandarina, pasando por unos calamares en su tinta con chalotas crujientes y un lomo de pescado salvaje a la brasa acompañado de escabeche de ave, para culminar con una crème brûlée que pone el broche final a la experiencia.

Fernanda Trujillo / Pablo Solares

Al frente de la cocina se encuentra Fernanda Trujillo, el alma de la cocina del Kraken. “Fer”, como la conoce todo el equipo, aporta una mirada fresca y personal a cada plato. Colombiana de origen y con una sólida trayectoria en distintos establecimientos, lidera desde 2023 la cocina del restaurante. Su propuesta equilibra tradición e innovación desde el respeto absoluto al producto local, con especial protagonismo del pescado de la rula y una cocina de guisos y brasa cantábrica. Su sello se reconoce en esa capacidad de transformar ingredientes conocidos en creaciones inesperadas sin perder la esencia, reinterpretando honestamente el producto.

Kraken se reafirma así como un espacio donde gastronomía y entorno se potencian mutuamente. Esta Semana Santa, la invitación está clara: dejarse llevar por el sabor del mar y por unas vistas que lo dicen todo.