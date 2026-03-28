Lío en los centros de menores asturianos: el Principado refuerza el personal mínimo por turno y los trabajadores lo ven "inviable"

Gran parte del personal educativo de los centros de menores tutelados del Principado ha explotado ante la decisión “unilateral” de la dirección general de Infancia y Familias de incrementar el ratio de empleados mínimo por turno en varios de los equipamientos. La "inviable" medida, dicen, no solo “no mejora la atención a los menores”, sino que provoca “más tensión organizativa” y merma la capacidad de los trabajadores de conciliar. Esta ha sido respaldada por las direcciones de los centros sin la negociación con trabajadores ni sindicatos, denuncian.

La decisión llega después de que el personal fijo discontinuo pase a estar contratado durante todo el año. Los trabajadores defienden que, aunque esto sea un incremento de plantilla, “ese personal no viene a sustituir las ausencias, sino a reforzar las plantillas” que ya estaban “bajo mínimos”. Es decir, en su opinión, sigue sin ser suficiente para incrementar los mínimos por turno tal como plantea el Principado y no descartan que para poder llevar a cabo este planteamiento sea necesario que los trabajadores tengan que hacer horas extra.

En definitiva, "un logro laboral conseguido tras años de reivindicación ahora se utiliza para restringir derechos; algo que consideramos profundamente injusto”, lamentan. “Esta subida reduce de forma drástica nuestra capacidad de organizar vacaciones, permisos y conciliación. En los meses fuertes, la capacidad real de solicitar descansos supone un recorte respecto a la situación anterior”, aseguran. A la vez que “desplaza los días de permiso a lo largo del año, generando más jornadas en mínimos”.

Los trabajadores señalan, además, que la Administración “no suele cubrir bajas (y nunca de forma inmediata), licencias ni permisos, por lo que estos nuevos servicios mínimos son inviables en la práctica”. Es decir, “aumentarán la improvisación, la sobrecarga y el desgaste de los equipos”. Y, en todo caso, supondrá un incremento “en el gasto con horas complementarias o extras”. "O lo que ya sería el colmo, que se anulen permisos previamente concedidos", añaden.

No solo eso. Afirman que estos mínimos se están implantando de forma "desigual" y "sin criterio". "Hay centros con más menores que no incrementan mínimos, y todo lo contrario. Centros con pocos menores, que sí los aumentan", explican.

Siete centros afectados

Esta medida afecta a los siete centros públicos de menores tutelados con los que cuenta el Principado (Pilares, Colloto y Campillin en Oviedo; Humedal y Villapaz en Gijón; Villalegre en Avilés y Miraflores en Noreña).

La subida de los mínimos de personal por turno es la gota que colma un vaso que se viene llenando desde hace meses. Los trabajadores denuncian que se ha prohibido al personal de fin de semana doblar turno de forma general, algo que estaba “acordado desde hace décadas y que no daba problema alguno”. Todo lo contrario, aseguran, “ayudaba a la conciliación”. Mientras que con esta nueva medida, avisan, es posible que sea necesario doblar turnos para cubrir los mínimos establecidos.

También existen problemas a la hora de coordinar reuniones, que se cambian de día de “forma unilateral sin contar con la opinión de los trabajadores”, o se niega poder hacerlas de forma telemática.

Además, el personal carga contra la directora general de Infancia y Familia por la falta de respuesta a los escritos que los trabajadores de fin de semana llevan desde hace meses presentando para denunciar la situación que están viviendo.

“Como parte del personal educativo seguimos plenamente comprometidos con el bienestar de los menores, pero no aceptamos que se recorten derechos básicos ni que se tomen decisiones improvisadas que no mejoran la atención”, insisten. Y concluyen: “Esta subida de mínimos supone un retroceso evidente en conciliación, equidad y estabilidad organizativa, y pone en riesgo la viabilidad. Es la gota que colma el vaso en la cantidad de medidas sin abordar o que cuando se abordan van en perjuicio del personal”.