Bajo Nalón: mucho más que playas, gastronomía e historia

A medio camino entre la costa cantábrica y el interior asturiano, la comarca del Bajo Nalón emerge como un destino que aúna paisaje, patrimonio y memoria. Formada por los concejos de Soto del Barco, Muros de Nalón y Pravia, esta comarca ofrece al visitante un recorrido que va desde las playas fluviales hasta las huellas de la arquitectura indiana, sin olvidar su intensa vida cultural, sus tradiciones religiosas y su pasado industrial.

Muros del Nalon, la luz del paraíso

Dentro del concejo de Muros de Nalon, concretamente en San Esteban, desembocadura del Nalon , se encuentra un paraje único, una zona de gran riqueza natural y paisajistica que viene a aumentar la oferta del concejo en cuanto a disfrute de la naturaleza se refiere.

Hablamos de la zona recuperada en el entorno de la Junquera, donde se encuentra la Zona de Avistamiento de Aves. Una de las únicas que se encuentra en el norte de España con estas características y con la diversidad de especies que en ella se pueden observar.

Ría vista desde Muros del Nalón / Cedida a LNE

Esta nueva zona se suma a la oferta de Turismo sostenible y para todas las épocas que ofrece el concejo, sumándose a la Senda de los Miradores que recorre el concejo desde las piscinas de Agua de Mar hasta la Playa de Aguilar y el paseo por el Patrimonio Industrial , museo al aire libre donde podemos observar lo que fue un gran puerto Carbonero.

Se convierte así el concejo en una zona de visita obligada para disfrutar en familia y no perder ojo a todo lo que se encuentra delante del visitante.

Soto del Barco: pueblos bonitos y esencia gastronómica

El concejo de Soto del Barco conserva en la localidad de San Juan de la Arena uno de sus espacios más singulares: la Casa del Mar, un Centro de Interpretación que permite al visitante adentrarse en la vida marinera de la zona y en la memoria de generaciones de pescadores y mariscadores que forjaron su identidad a orillas del Nalón. En él también se puede disfrutar de un homenaje a las carboneras, que pasaban el día entre el agua para pañar un paxo de carbón.

Sus playas son otro de sus atractivos. La playa de La Llama es ideal para la práctica de deportes acuáticos y se encuentra dentro de una zona protegida por Red Natura. Otra joya es la famosa playa de los Quebrantos, conocida por sus propiedades terapéuticas debido a su contenido en yodo.

Otras de sus bondades es la gastronomía y la buena cocina que ofrecen los restaurantes del concejo. Buena cuchara, pescados frescos del Cantábrico y ternera asturiana, son algunos de los platos que se pueden degustar. Además, ahora los amantes de la gastronomía podrán disfrutar de las jornadas de buey auténtico asturiano.

Y muestra de su belleza es el palmarés que ostenta Soto del Barco con Ferrería y La Corrada, elegidos pueblos más bonitos de Asturias en el año 1955 y 1957 respectivamente.

Pravia, villa monumental con alma indiana

Capital de la comarca, Pravia se presenta como una villa monumental donde la arquitectura señorial e indiana cobra un protagonismo especial.

El casco urbano conserva palacios, casas nobles y edificaciones modernistas que hablan del esplendor de otra época, cuando Pravia era centro administrativo del Reino de Asturias y posteriormente se enriqueció con el retorno de emigrantes que hicieron fortuna en América.

Iglesia de Santianes, en Pravia / Cedida a LNE

Hoy, muchos de esos edificios indianos están siendo rehabilitados para convertirse en viviendas de lujo o proyectos turísticos, lo que pone de relieve el nuevo dinamismo de la villa.

No es de extrañar que las visitas guiadas a su patrimonio histórico y artístico estén cada vez más demandadas, incluso antes del inicio de la Semana Santa. Para concertarlas, basta con contactar con la Oficina de Turismo local.