En Piloña se respira tradición y deporte: la agenda de actividades culturales que culminará con el descenso del río en piragua

La Semana Santa se vive en Piloña con la pasión y el fervor religioso propio de días como estos. El concejo se llena de actividades culturales que culminarán con el 45º Descenso del Río Piloña, programado para el sábado, 18 de abril. Piloña, referencia del calendario festivo asturiano, vivirá unas celebraciones que aúnan tradición y deporte y que, como en ediciones anteriores, a buen seguro atraerán a numerosos visitantes y participantes.

Semana Santa

Este domingo, Domingo de Ramos, tendrá lugar la bendición de los ramos y palmas en la Plaza del Ayuntamiento, así como procesión y mira en la iglesia parroquial. Será todo a partir de las 13.00 horas. El Martes Santo habrá celebración penitencial en la iglesia, a las 19.00 horas. El Miércoles Santo, también a las 19.00 horas, se celebrará una misa en recuerdo de los cofrades difuntos. Media hora después, Andrés Martínez Vega ofrecerá el pregón de la Semana Santa, antes de que a las 20.00 horas comience el concierto de marchas procesionales, a cargo de la Asociación Piloñesa Musical “de la Fuente”. El Jueves Santo, las actividades comenzarán a las 18.00 horas, cuando tendrá lugar la Misa de la Cena del Señor, cantada por la Coral Polifónica Piloñesa. A las 19.30 horas se escenificará la Última Cena y, a las 20.15, se realizará la oración y prendimiento en el Huerto de los Olivos. A las 21.00 horas, Jesús ante el Sanedrín. Luego, a las 21.30 horas, dará comienzo la procesión de El Nazareno. A las 23.00, Hora Santa en la iglesia y a medianoche comenzarán los turnos de vela al Santísimo.

Rodrigo Cuevas será el pregonero del Descenso del Río Piloña / Marcos Villaoslada

El Viernes Santo se abrirá a las 16.00 horas con la celebración de la Pasión del Señor. A las 18.00 horas, Vía Crucis viviente por las calles de Infiesto. Por la noche, a las 21.30 horas, será momento para el Santo Entierro, con la valiosa colaboración de Teresa Sierra. El Sábado Santo, a las 9.00 horas, será la Procesión del Silencio, a la que seguirá la Celebración Mariana. Por la noche, desde las 21.00 horas, Vigilia Pascual. El Domingo de Pascua, para cerrar la Semana Santa, se celebrará la Santa Misa y la Pascua de Resurrección, a las 13.00 horas.

Descenso del Río Piloña

Las actividades de la Semana Santa culminarán con una nueva edición del Descenso del Río Piloña, que será el sábado, 18 de abril. Esta cita con el deporte atrae a piragüistas de toda la región y se ha convertido en una tradición que combina la competición con actividades festivas dirigidas a todos los públicos.

Descenso en Piloña / Cedida a LNE

A mediodía comenzará el Descenso Popular. A las 13.00 horas habrá carreras en categorías infantil y cadete por Infiesto. Más tarde, a las 15.30 horas, se iniciará el desfile para todas las edades, con salida desde la Estación de Ferrocarril. Alrededor de las 16.45 horas, el cantante Rodrigo Cuevas formulará el pregón del descenso, que dará el pistoletazo de salida a las 17.00 horas desde el Puente Vieyu. Los premios a los vencedores de la competición se entregarán a las 20.00 horas. Antes, a las 17.30, los más pequeños podrán disfrutar de la animación intantil en la Plaza Mayor. Por la noche, después de que ya se hayan entregado los premios del descenso, la verbena cerrará las celebraciones. Como siempre, la organización remarca que los actos festivos estarán supeditados al desarrollo de la prueba deportiva, condicionada por el tiempo.