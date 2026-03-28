Prepárate para el buen tiempo con el láser diodo de alta potencia: los mejores tratamientos para cuidarte están en el centro de estética Estefanía Pérez

Estefanía Pérez se dedica a la estética por vocación. Hace 7 años abrió su propio centro con un objetivo muy claro: ofrecer tratamientos que realmente funcionen, con resultados visibles y sin falsas promesas.

Durante este tiempo, Pérez ha visto cómo muchas personas llegaban a ella tras haber probado diferentes opciones sin éxito, especialmente en tratamientos corporales y depilación láser. "Uno de los errores más comunes es elegir tratamientos sin un diagnóstico adecuado o con tecnologías poco eficaces. Por eso, en mi centro apostamos siempre por la innovación y la calidad", explica Pérez.

Láser de diodo de alta potencia

Por ello, recientemente han incorporado en el centro un láser de diodo de alta potencia, que permite "trabajar de forma más eficaz, reduciendo el número de sesiones y mejorando los resultados desde las primeras aplicaciones", destaca.

Y es que tras 7 años de experiencia, la experta asegura tener claro que la clave está en "personalizar cada tratamiento y utilizar tecnología realmente efectiva" .

Además, durante este mes, el centro ofrece una valoración gratuita y condiciones especiales en tratamientos corporales y depilación láser para nuevas clientas. Las plazas son limitadas.

Otro de los grandes avances con los que cuenta el centro es la nueva criolipólisis, más avanzada y eficaz, ideal para eliminar grasa localizada de forma no invasiva. "Además, contamos con tratamientos corporales personalizados según cada caso, combinando diferentes técnicas para potenciar resultados", añade la responsable del centro ubicado en Lugo de Llanera.

Por otro lado, en el área facial, Estefanía Pérez trabaja con protocolos adaptados a cada piel, buscando no solo mejorar el aspecto, sino también la salud cutánea a largo plazo.

Epigenética: la nueva era de la estética

La ciencia ha demostrado que la belleza no depende únicamente de la genética. La epigenética estudia cómo factores como el estilo de vida, el estrés o el entorno influyen directamente en el comportamiento de nuestras células.

En estética, este avance ha dado lugar a una nueva generación de tratamientos y cosmética epigenética, diseñados para actuar en profundidad, favoreciendo la correcta expresión celular y potenciando los procesos naturales de regeneración de la piel.

Ya no se trata solo de tratar arrugas o flacidez, sino de mejorar la calidad de la piel desde su origen, ayudando a que funcione mejor, se repare antes y envejezca más lentamente. En el centro de Estefanía Pérez son conscientes de esta innovadora apuesta, por lo que cuentan con tratamientos basados en la epigenética para obtener los mejores resultados.

Por ejemplo, la cosmética epigenética incorpora activos innovadores que "dialogan" con la piel, optimizando su respuesta frente al paso del tiempo y las agresiones externas, logrando resultados más visibles, duraderos y naturales.

Porque el futuro de la estética no es solo corregir, sino entender y acompañar el funcionamiento de la piel.