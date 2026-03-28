Una primavera de cine en el Teatro Prendes: todos los títulos que no te puedes perder llegan a la cartelera de Candás

El cine vuelve de nuevo al Teatro Prendes para ofrecer una amplia cartelera para disfrutar en familia. El último Vickingo, Tafiti y sus amigos o Calle Málaga son algunos de los títulos que el público podrá ver en la sala. Pero no todo es cine y una vez más, el espacio apuesta por subir a sus tablas danza con La bestia negra, o Lady Hitchcock.

70 años de cine en Candás

Este año, la sala candasina alcanzaba las 7 décadas como un icono del séptimo arte en el concejo de Carreño. Para conmemorar esta cifra redonda, el Prendes proyecta el primer sábado de cada mes a las 20.00 horas un título clásico de los 50 en formato inmersivo, es decir, en versión española y con proyección de NODO. En abril será Ben-Hur la encargada de abrir boca a los más nostálgicos y apasionados del cine.

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Las entradas de cine mantienen precios populares, con tarifas reducidas para socios, carnet joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Toda la información detallada sobre horarios, precios y venta anticipada puede consultarse en la web oficial del teatro www.teatroprendes.es

Con esta programación, el Teatro Prendes reafirma su papel como referente cultural en la comarca y celebra siete décadas de historia acercando el cine a varias generaciones de espectadores.