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Una primavera de cine en el Teatro Prendes: todos los títulos que no te puedes perder llegan a la cartelera de Candás

La histórica sala de la capital de Carreño ofrece, un mes más, títulos para todos los públicos

Alain Fernández, director-gerente del Teatro Prendes

Alain Fernández, director-gerente del Teatro Prendes / Pablo Solares

L. L.

El cine vuelve de nuevo al Teatro Prendes para ofrecer una amplia cartelera para disfrutar en familia. El último Vickingo, Tafiti y sus amigos o Calle Málaga son algunos de los títulos que el público podrá ver en la sala. Pero no todo es cine y una vez más, el espacio apuesta por subir a sus tablas danza con La bestia negra, o Lady Hitchcock.

70 años de cine en Candás

Este año, la sala candasina alcanzaba las 7 décadas como un icono del séptimo arte en el concejo de Carreño. Para conmemorar esta cifra redonda, el Prendes proyecta el primer sábado de cada mes a las 20.00 horas un título clásico de los 50 en formato inmersivo, es decir, en versión española y con proyección de NODO. En abril será Ben-Hur la encargada de abrir boca a los más nostálgicos y apasionados del cine.

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Las entradas de cine mantienen precios populares, con tarifas reducidas para socios, carnet joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Toda la información detallada sobre horarios, precios y venta anticipada puede consultarse en la web oficial del teatro www.teatroprendes.es

Con esta programación, el Teatro Prendes reafirma su papel como referente cultural en la comarca y celebra siete décadas de historia acercando el cine a varias generaciones de espectadores.

Cartelera

Abril

Hoppers

Dir: Daniel Chong

HORARIOS

JUEVES 2: 17.30h VIERNES 3: 17.30h SÁBADO 4: 17.30h DOMINGO 05: 17.30h

Ben-Hur

Dir. William Wyler

Cumbres borrascosas

Dir: Emerald Fennell

HORARIOS

JUEVES 2: 20.00h

VIERNES 3: 20.00h y 23.00h

DOMINGO 5: 20.00h

MONOESCENA TEATRO LADY HITCHCOCK

SÁBADO 11: 20.00h

El último vickingo

DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES

Viernes 10: 20.00h y 23.00h

Domingo 12: 20.00h

Tafiti y sus amigos

Domingo 12: 17.30h

GALA MUSICAL SOLIDARIA "Unidos contra el cáncer"

Jueves16: 19.30h

Torrente Presidente

DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES

Viernes 17: 20.00h

Sábado 18: 23.00h

Domingo 19: 20.00h

Cantando bajo la lluvia

Sábado 18: 20.00h

Súper Mario Galaxy, la película

Sábado 18: 17.30h

Domingo 19: 17.30h

Blancanieves XXI

Jueves 23

XXIX CAMPAÑA DE TEATRO PARA

ESCOLARES CURSO 2025/2026.

FUNCION Nº6

Proyecto Salvación

DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES

Viernes 24: 20.00h y 23.00h

Domingo 26: 20.00h

La bestia negra

Sábado 25: 20.00h

DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA

PROYECTO PILOTO DANZA

Mi robot favorito

Domingo 26: 17.30h

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Mayo

I Concurso de relatos Bárbara García

DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES

Viernes 1: 20.00h

Calle Málaga

Viernes 1: 23.00h

Sábado 2: 23.00h

Domingo 3: 20.00h

El hombre tranquilo

Sábado 2: 20.00h

CICLO ESPECIAL 70 AÑOS

Un gato en París

Sábado 2: 17.30h

Domingo 3: 17.30h

AETERNAL QUEEN

RICHARD DE LA UZ

SÁBADO 9: 21.00h

VAQUERO

VIERNES 15: 20.00h

PETIT POP POP PIQUIÑIN

SÁBADO 23: 18.00h

EL PÍCARO PERDIDO

PEPE VIYUELA EN GUITON ONOFRE

DOMINGO 24: 20.00h

TEMAS

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