Una primavera de cine en el Teatro Prendes: todos los títulos que no te puedes perder llegan a la cartelera de Candás
La histórica sala de la capital de Carreño ofrece, un mes más, títulos para todos los públicos
L. L.
El cine vuelve de nuevo al Teatro Prendes para ofrecer una amplia cartelera para disfrutar en familia. El último Vickingo, Tafiti y sus amigos o Calle Málaga son algunos de los títulos que el público podrá ver en la sala. Pero no todo es cine y una vez más, el espacio apuesta por subir a sus tablas danza con La bestia negra, o Lady Hitchcock.
70 años de cine en Candás
Este año, la sala candasina alcanzaba las 7 décadas como un icono del séptimo arte en el concejo de Carreño. Para conmemorar esta cifra redonda, el Prendes proyecta el primer sábado de cada mes a las 20.00 horas un título clásico de los 50 en formato inmersivo, es decir, en versión española y con proyección de NODO. En abril será Ben-Hur la encargada de abrir boca a los más nostálgicos y apasionados del cine.
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Las entradas de cine mantienen precios populares, con tarifas reducidas para socios, carnet joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Toda la información detallada sobre horarios, precios y venta anticipada puede consultarse en la web oficial del teatro www.teatroprendes.es
Con esta programación, el Teatro Prendes reafirma su papel como referente cultural en la comarca y celebra siete décadas de historia acercando el cine a varias generaciones de espectadores.
Cartelera
Abril
Hoppers
Dir: Daniel Chong
HORARIOS
JUEVES 2: 17.30h VIERNES 3: 17.30h SÁBADO 4: 17.30h DOMINGO 05: 17.30h
Ben-Hur
Dir. William Wyler
Cumbres borrascosas
Dir: Emerald Fennell
HORARIOS
JUEVES 2: 20.00h
VIERNES 3: 20.00h y 23.00h
DOMINGO 5: 20.00h
MONOESCENA TEATRO LADY HITCHCOCK
SÁBADO 11: 20.00h
El último vickingo
DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES
Viernes 10: 20.00h y 23.00h
Domingo 12: 20.00h
Tafiti y sus amigos
Domingo 12: 17.30h
GALA MUSICAL SOLIDARIA "Unidos contra el cáncer"
Jueves16: 19.30h
Torrente Presidente
DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES
Viernes 17: 20.00h
Sábado 18: 23.00h
Domingo 19: 20.00h
Cantando bajo la lluvia
Sábado 18: 20.00h
Súper Mario Galaxy, la película
Sábado 18: 17.30h
Domingo 19: 17.30h
Blancanieves XXI
Jueves 23
XXIX CAMPAÑA DE TEATRO PARA
ESCOLARES CURSO 2025/2026.
FUNCION Nº6
Proyecto Salvación
DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES
Viernes 24: 20.00h y 23.00h
Domingo 26: 20.00h
La bestia negra
Sábado 25: 20.00h
DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA
PROYECTO PILOTO DANZA
Mi robot favorito
Domingo 26: 17.30h
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Mayo
I Concurso de relatos Bárbara García
DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES
Viernes 1: 20.00h
Calle Málaga
Viernes 1: 23.00h
Sábado 2: 23.00h
Domingo 3: 20.00h
El hombre tranquilo
Sábado 2: 20.00h
CICLO ESPECIAL 70 AÑOS
Un gato en París
Sábado 2: 17.30h
Domingo 3: 17.30h
AETERNAL QUEEN
RICHARD DE LA UZ
SÁBADO 9: 21.00h
VAQUERO
VIERNES 15: 20.00h
PETIT POP POP PIQUIÑIN
SÁBADO 23: 18.00h
EL PÍCARO PERDIDO
PEPE VIYUELA EN GUITON ONOFRE
DOMINGO 24: 20.00h
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