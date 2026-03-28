La selección de vinos semanal del periodista y crítico gastronómico Luis M. Alonso

Lirondo 2025

Un verdejo de los Cantalapiedra, viticultores con arraigo, no es un verdejo cualquiera. Este de La Seca (Valladolid) proveniente de viñedos de altura en suelo arcilloso y calcáreo de cantos rodados, es un blanco fresco, rico y singular, con una crianza en lías de seis meses. Color dorado con ligera turbidez, en la nariz afloran los aromas de manzana verde, los toques cítricos y de hierbas. En la boca es jugoso, muy fresco, vibrante, con buena acidez y matices salinos. Envolvente. Un verdejo que rebosa autenticidad. Alrededor de 13 euros la botella.

EPC Champagne Blanc de Blancs

Elaborado a partir de uvas procedentes de viñedos de chardonnay de la Côte des Blancs, este champán brut destaca por frescura y mineralidad. De color amarillo claro y luminoso, despliega en la nariz fragancias de flores blancas, limón y recuerdos de pera, acompañados de notas minerales debido a la procedencia de la uva cultivada en terruños calcáreos. El ataque en la boca es muy vivo, elegante y culmina en un final sabroso. Redondo. El precio de la botella ronda los 45 euros.

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Marjan Simčič Rebula Opoka 2022

Este blanco esloveno es lo más parecido a un regalo para los sentidos. Monovarietal de rebula, o ribolla gialla, que crece en viñedos de suelos pizarrosos de las colinas de Goritzia, al norte de la ciudad italiana, elaborado por Marjan Simčič, uno de los productores de la región más conocidos. De color dorado intenso y brillante, en la nariz, ofrece notas de melocotón seco, toques de canela y almendra tostada, miel y ralladura de mandarina. En boca es muy frutal, aportando frutas de hueso, una apreciable mineralidad y recuerdos de manzanilla y heno. Envolvente y largo. Unos 50 euros la botella.