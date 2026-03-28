La ubicación exacta de los radares, tanto fijos como móviles, que multarán esta Semana Santa en Asturias

La operación salida de la Semana Santa ya ha comenzado. En Asturias se prevén 422.000 desplazamientos por carretera desde ayer, viernes, hasta el próximo lunes 6 de abril. La primera fase, que abarca hasta este domingo, concentrará 116.000 movimientos de largo recorrido, con refuerzo de vigilancia con medios humanos y técnicos (radares fijos y móviles, drones, cámaras...).

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado que esta Semana Santa será el primer "éxodo masivo de tráfico para muchos ciudadanos con novedades importantes". La principal, la baliza V-16. Los agentes extremarán la vigilancia de este dispositivo obligatorio desde el 1 de enero para señalizar cualquier incidencia en la carretera, ya sea una avería o un accidente. No sirve solo con colocar la baliza, sino que también hay que activarla para que de manera virtual avise al resto de conductores a través de los navegadores de los vehículos, los teléfonos móviles y los paneles de mensajería variable.

Pese a esta novedad, la Guardia Civil no dejará de vigilar otras obligaciones elementales en la carretera, como es el uso del cinturón, el móvil al volante o lo excesos de velocidad. Automovilistas Europeos Asociados (AEA) acaba de publicar los puntos donde con mayor frecuencia la DGT coloca los radares y formulan denuncias por exceso de velocidad.

El mapa de radares en la región

En Asturias, el mapa de radares está compuesto por 61 radares, de los cuales 30 son móviles, 26 son fijos y 5 de tramo. El más multón de todos está en Ribera de Arriba y caza al día una media de 54 conductores con multas de 100 euros como mínimo (sin contar la reducción por pronto pago). Son algo más de 2 sanciones cada hora. En concreto, se encuentra en la Autovía de la Plata (A-66) a su paso por El Caleyo, en Ribera de Arriba, y puso en 2024 un total de 19.794 denuncias.

Si bien la ubicación de los radares fijos está más controlada, la de los móviles es desconocida para la mayoría de conductores. Automovilistas Europeos Asociados los desvela. Así, según sus datos, las vías con más controles de velocidad móviles están en la AS-15, la carretera que une Soto del Barco con Cornellana; la N-632, que comunica Villaviciosa con Gijón; y la N-634.

Precisamente la N-632 es la carretera más peligrosa de España. Según el último informe realizado por la agrupación de conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA), los dos principales puntos negros del país se encuentran en los kilómetros 55 (Arroes) y 59 (Venta la Esperanza, en Quintueles). Ambos tienen un índice de peligrosidad que "supera en 167 veces la media nacional", advierte el colectivo. Este índice se basa en los datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana sobre accidentes con víctimas durante el periodo 2020-2024.

En la N-634 hay cinco radares móviles, los que están justo antes de llegar a la rotonda que separa Ribadesella de Arriondas nada más salir de la autopista, unos kilómetros antes de tomar el desvío a Arriondas/Cangas de Onís (a la altura de donde están los centros de aventuras), en Infiesto, en Lieres y en Canero (Valdés). Mientras que en la AS-15, los radares móviles están a la altura de Longoria (Belmonte de Miranda) y Posada (Tineo).

En este enlace se pueden consultar la ubicación exacta de todos los radares de Asturias.