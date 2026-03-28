Visitar Lena: historia, montaña y ciclismo en estado puro

En el corazón de la montaña asturiana, Lena se consolida como un destino turístico que combina naturaleza, patrimonio y experiencias únicas durante todo el año. El concejo, puerta natural de entrada a Asturias desde la Meseta, ofrece al visitante un paisaje de contrastes donde conviven la alta montaña, los valles verdes y un rico legado histórico y cultural.

Entre sus principales atractivos destaca el prerrománico asturiano. Santa Cristina de Lena, declarada Patrimonio de la Humanidad, constituye uno de los mejores ejemplos de este singular estilo artístico. A ello se suman rutas de montaña que permiten descubrir la riqueza natural del territorio en cualquier época del año.

En este contexto de apuesta por un turismo sostenible y diversificado, Lena da un paso más con la próxima apertura del Museo del Ciclismo, un proyecto que reforzará su posicionamiento como destino vinculado al deporte y la naturaleza. Ubicado en el entorno de El Sotón, este nuevo equipamiento nace con la vocación de convertirse en un referente en Asturias, integrando tradición, innovación y sostenibilidad.

El museo ofrecerá un recorrido inmersivo por la historia del ciclismo, desde sus orígenes hasta la actualidad, con una especial atención a las pruebas y figuras vinculadas al territorio. Bicicletas clásicas, maillots, trofeos y otros elementos conformarán un relato expositivo inspirado en las etapas de montaña y los puertos emblemáticos que han marcado la identidad ciclista de la región.

El diseño del espacio no dejará indiferente al visitante. Concebido como una experiencia en sí misma, la arquitectura recrea el esfuerzo progresivo de una subida ciclista, guiando al público a través de diferentes áreas temáticas en un itinerario continuo. El uso de materiales como acero y madera, junto con la utilización de contenedores marítimos que evocan las caravanas móviles que acompañan a las pruebas deportivas.

El proyecto incorpora criterios de sostenibilidad, con un edificio de consumo energético nulo apoyado en energías renovables, así como espacios educativos destinados a fomentar la movilidad sostenible y el deporte.

Con esta nueva iniciativa, Lena amplía su oferta turística y cultural y se consolida como un destino que mira al futuro sin renunciar a sus raíces. Naturaleza, historia y ahora también ciclismo se dan la mano para ofrecer al visitante una experiencia completa y auténtica en el corazón de Asturias.