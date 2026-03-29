El centro de Asturias no puede acoger más grandes industrias por la falta de anillo eléctrico, que no llegará hasta 2029

"¿Y el anillo pa´ cuando?". La pregunta, cantada por Jennifer López en el estribillo de uno de sus temas más populares, se hizo viral y se utiliza como sinónimo humorístico de la espera de un compromiso matrimonial. La misma pregunta, pero con menos gracia, se hace la gran industria asturiana, las organizaciones empresariales y los sindicatos de la región ante la falta de conexiones eléctricas para nuevos proyectos fabriles por la ausencia del denominado anillo central eléctrico, planteado hace casi 18 años para reforzar la red y aún sin ejecutar.

El pasado jueves, el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, reconoció en un coloquio organizado por UGT que grandes proyectos industriales anunciados para la región como la fábrica de obleas de silicio de paneles solares de Sunwafe para la Zalia o la factoría de componentes de baterías de Ionway para El Musel, que sumarían miles de empleos, "necesitan una electricidad que a día de hoy no hay". Ese mismo día, en otra jornada organizada por la patronal FADE, el director del Programa de Descarbonización de ArcelorMittal en Asturias, Eduardo Rodríguez, se refirió al proyecto de la acería de arco eléctrico de Avilés, clave para apuntalar el futuro de la siderurgia en Asturias. Rodríguez destacó que sin el anillo central eléctrico "nuestros proyectos de descarbonización no son posibles". Y al día siguiente, este diario publicó que Saint-Gobain había conseguido una ayuda millonaria procedente del "Innovation Fund" de la Agencia Ejecutiva Europea del Clima, Infraestructura y Medio Ambiente para financiar el nuevo horno-float de la planta de vidrio de la multinacional en Avilés, pero que la inversión sería inviable sin el anillo central eléctrico.

Una semana antes, Víctor Alonso, responsable de Gestión de la Energía en Asturiana de Zinc, había destacado que el anillo central era "básico para la subsistencia" de la compañía porque Red Eléctrica ya le había denegado un incremento de potencia para ampliar la capacidad de una de sus líneas de electrólisis. Lo comentó en una jornada celebrada en Gijón en la que Miguel Mateos, ex consejero delegado de EDP Redes, puso un ejemplo esclarecedor: "Si DuPont llegara ahora a Asturias, se iría". Mateos dejó claro que "las redes tienen que ir por delante del desarrollo industrial".

La red original.

En EDP Redes se integraron las líneas de Hidrocantábrico Distribución. Esta compañía era la propietaria de la red de alta tensión de 220 kilovoltios (kV) del centro de Asturias, a la que está conectada la gran industria, pero se vio obligada por Ley a venderla a la sociedad de participación publica Red Eléctrica de España. Todas las líneas de 220 kV pasaron de ser red de distribución en manos de empresas eléctricas a ser red de transporte en manos del operador único del sistema de transporte, que ya gestionaba las de 400 kV. En los últimos 20 años, Red Eléctrica de España mejoró las conexiones de Asturias con Galicia (línea de 400 kV de Boimente-Pesoz-Grado) y con Cantabria (línea de 400 kV de Soto-Penagos), pero no la red del centro de la región. Esta infraestructura de alta tensión apenas ha cambiado desde que Hidrocantábrico se la cedió forzosamente a Red Eléctrica a pesar de que en la zona centro se concentran los principales consumidores industriales electrointensivos y buena parte del resto de la demanda . "En los últimos años no se ha construido ni un kilómetro de red de transporte en Asturias", destacó Miguel Mateos.

Las planificaciones.

Lo llamativo es que el refuerzo de la red en el centro de la región ya figura en la planificación de infraestructuras de transporte eléctrico del periodo 2008-2016 con el paso de líneas de 220 a 400 kV y la instalación de nuevas subestaciones eléctricas. Fue el primer esbozo de anillo, cuyo alcance se fue ampliando y reduciendo en las siguientes planificaciones –con cambios en los trazados de las líneas, con diferentes ubicaciones para las subestaciones e incluso con cambios de nombres– sin que se llegara a ejecutar. De hecho, en la planificación vigente del Ministerio para la Transición Ecológica para el periodo 2021-2026, del anillo solo figura el cambio de tensión de una línea y la construcción de la subestación Cardoso.

El déficit de electricidad.

La red de transporte del centro de Asturias apenas ha cambiado en las dos últimas décadas, pero sí el parque de generación eléctrica de la región con el cierre de centrales térmicas de carbón y el limitado desarrollo de las energías renovables, insuficiente para dar el relevo. "Asturias era excedentaria de electricidad por la generación con carbón, lo que atrajo a industrias electrointensivas. La propia generación en nuestro entorno facilitaba hacer frente a las necesidades de electricidad y la red que llevaba asociada ese modelo ya no es la que se necesita hoy. La dinámica excedentaria se ha roto en los últimos años. Ahora somos deficitarios y necesitamos las autopistas eléctricas para traer suministro", resumió Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria y Catedrático de Tecnología Electrónica. Hay menos generación de electricidad en la región y al mismo tiempo nuevas demandas de uso por la creciente electrificación de procesos industriales por la descarbonización. Y es que en Asturias, la industria marca el paso. "No hay región en España donde el porcentaje de consumo eléctrico de la industria sobre el total sea mayor que en Asturias. La tasa es el del 67% frente al 35% de la media en España", apuntó Carlos García, director de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN). "El anillo central es imprescindible para mantener la industria que tenemos y para aprovechar las grandes oportunidades de nuevos proyectos industriales. Sería una locura perderlas porque su coste de oportunidad sería muy alto", destacó Juan Carlos Campo.

El nuevo anillo.

El Gobierno del Principado ha tratado por todos los medios de que en la nueva planificación de infraestructuras de transporte eléctrico 2025-2030 se incluyera el anillo central. En el borrador del Ministerio para la Transición Ecológica ya aparece. Se recoge un esquema con cuatro nuevas líneas de alta tensión y otras tantas subestaciones eléctricas. El anillo precisa de una inversión superior a los 172 millones de euros y no se completaría antes de 2029, según el documento. No obstante, esa planificación aún no está aprobada.

Los plazos.

"Nadie se plantea que el anillo no salga en un plazo suficiente para que la industria que se quiere conectar pueda hacerlo", aseguró Fidel Rodríguez, delegado de Red Eléctrica en Asturias, que no obstante destacó que el sector eléctrico "está muy regulado y eso condiciona los plazos y los desarrollos". Señaló que Red Eléctrica solo puede construir lo que está en la planificación eléctrica –que es vinculante para ella– y que como la mayor parte del anillo aún no está en la planificación, solo puede trabajar de momento a nivel de proyectos de ejecución en la subestación de Cardoso y el paso de una línea de 220 a 400 kV. En el resto del anillo solo pueden avanzar a nivel de anteproyecto y esperan tener los de todas las líneas y subestaciones "a lo largo de este año". "Con lo que tenemos hoy en día aprobado no se puede hacer más", reconoció el viceconsejero Juan Carlos Campo, que destacó el trabajo "hombro con hombro" con Red Eléctrica.

Los proyectos industriales.

"Tenemos el marco adecuado, pero aterrizar el anillo no es fácil desde el punto de vista administrativo y de impacto en el territorio. Sin embargo, no hay un plan B si queremos llegar a tiempo para no perder las oportunidades industriales", advirtió Campo. "Desplegar líneas eléctricas en un territorio como Asturias es complejo", admitió por su parte Fidel Rodríguez el pasado jueves ante cientos de delegados del sindicato UGT en Asturias. "La sociedad asturiana tiene que ser consciente de lo que nos jugamos con el anillo eléctrico. Es necesaria mucha pedagogía porque se puede poner en peligro actividad económica y perder atractivo para atraer empresas", destacó Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT de Asturias.

La seguridad.

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El delegado de Red Eléctrica de Asturias señaló que es "vital" que se construya el anillo, pero en su caso puso el foco en la seguridad del suministro eléctrico. "Hay que tener en cuenta las contingencias que se puedan producir. Ante cualquier fallo de una instalación debemos poder garantizar el suministro a todos los consumidores conectados a la red y eso nos los permitirá el anillo", aseguró Rodríguez.