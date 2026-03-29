Ni ferias ni concursos ganaderos: el Principado mantiene las medidas cautelares contra la dermatosis bovina

La prórroga hasta el 31 de mayo de las medidas cautelares adoptadas con el objetivo de proteger la cabaña bovina asturiana frente a la dermatosis nodular contagiosa se ha hecho efectiva este domingo. No habrá durante los próximos dos meses, ferias (las populares de San Isidro habituales a mediados de mayo), concursos, certámenes, subastas, mercados y cualquier otro evento que implique la concentración de ganado bovino.

También se prorroga la suspensión del mercado nacional de La Pola Siero, donde "se seguirá permitiendo la compraventa de ejemplares nacidos o censados en explotaciones asturianas antes del 1 de marzo de este año".

Además, todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada y salida de animales, así como aquellos que porten animales vacíos, deberán someterse a procesos de limpieza, desinfección y desinsectación obligatoria.

La resolución fue publicada esta semana en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), aunque hasta este domingo no ha entrado en vigor. Los servicios veterinarios oficiales, en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado realizarán actuaciones de control de estas medidas.

Por su parte, la dirección general de Ganadería y Sanidad Agraria ha solicitado colaboración a los servicios veterinarios de Salud Pública que operan en los mataderos, así como a los profesionales de las explotaciones y a los de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera para la vigilancia de la enfermedad y detección temprana de posibles casos.

Asimismo, desde el Principado recuerdan que “la mejor medida de prevención es la limpieza, desinfección y desinsectación de las instalaciones y los animales”. “También resulta esencial evitar el acceso a las explotaciones de vehículos con animales de otras ganaderías, por el alto riesgo que implican”, añaden.