Hacienda confirma el pago de 117.000 euros a un asturiano por recibir una herencia, mientras que las comunidades vecinas es "cero": la región donde sale más caro recibir una cantidad elevada

El perder a un ser querido es un momento doloroso que, pro desgracia, va a aparejado a mucho papeleo burocrático. Entre ello, el evitar problemas con Hacienda.

Los herederos deben presentar la Declaración de la Renta en nombre del fallecido. El año fiscal contabiliza desde el 1 de enero y hasta la fecha del deceso, además habrá que ceñirse a los plazos establecidos, con los mismos requisitos, procedimientos y límites que se han marcado para el resto de ciudadanos. Es un trámite que se puede hacer online, presencialmente o de manera telefónica.

En este sentido, la Agencia Tributaria nos hace la vida un poco más sencilla y por eso a través de su página web nos aclara todo lo que tenemos que hacer y, sobre todo, la documentación que es necesario aportar. Todo un detalle que puede evitarnos la sensación de que estamos perdidos y que no sabemos cómo tenemos que actuar, también tener que acudir varias veces a la oficina correspondiente, aunque podemos hacer la solicitud de manera telemática. Una vez presentada la declaración de la persona fallecida con solicitud de devolución, será necesario rellenar y presentar una solicitud de pago de devolución a herederos por internet (a través del Registro electrónico, aportando el CSV de la declaración) o en un registro presencial (usando el Modelo H-100). Además, en función de la cuantía de la devolución, será necesario presentar una documentación u otra.

Asturias es la región donde sale más caro ser millonario gracias a una herencia. En el Principado se paga de impuesto de sucesiones por recibir un millón de euros un importe de 117.700 euros, la cuantía más alta. Además, en las comunidades vecinas de Galicia y Cantabria no se paga nada.

Arag, multinacional alemana de seguros y defensa jurídica, ha publicado un informe que pone de manifiesto las marcadas diferencias fiscales entre territorios a la hora de recibir una herencia. El estudio, basado en tres ejemplos de herencia familiar, demuestra cómo la presión fiscal varía significativamente según la comunidad en la que se realiza la transmisión patrimonial.

Pongamos el caso de que la herencia se eleva a 1.000.000 euros. Comunidades como Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia siguen eximiendo del pago, y Canarias apenas exige una cantidad simbólica. "En el extremo opuesto, territorios como Navarra, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Asturias imponen pagos que pueden superar los 100.000 euros, siendo Aragón y Asturias los más gravosos", señala María Esther González. En Asturias quien herede una vivienda habitual de 300.000 euros y otros bienes o efectivo por valor de 700.000 euros tiene que pagar de impuesto de sucesiones 117.700 euros, la cantidad más alta entre las regiones de España, por encima de los 113.446 euros de Aragón. Además, el informe comparativo de Arag pone de manifiesto que en las comunidades vecinas de Galicia y Cantabria no se pagaría nada de impuesto de sucesiones en el mismo supuesto de herencia de un millón de euros