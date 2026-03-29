El "metro" asturiano que ya existe... pero no se aprovecha: Asturias es la región con más vías de tren y sus ciudadanos apenas las usan por su abandono

Asturias tiene vías de tren con las que podría comunicar a la mayoría de su población, pero apenas las usa. Esa es la situación de la red de cercanías de la región, la más extensa de España por habitante (siete kilómetros por cada 10.000 ciudadanos) y con una utilización marginal: alrededor de ocho viajes por habitante al año, según los últimos datos actualizados por Eurostat.

El Principado se queda muy por debajo de la media nacional, que asciende a 15 viajes al año. En el País Vasco, probablemente la única región con la que puede compararse Asturias en capacidad ferroviaria, el uso es todavía mayor: 25 viajes anuales, con 2,5 kilómetros de vía por cada 10.000 habitantes.

En el contexto europeo, la distancia es aún más evidente: países como Alemania superan los 35 viajes por habitante al año; Francia ronda los 17 y la media de la Unión Europea se sitúa claramente por encima de los registros asturianos.

Estas cifras cobran aún más relevancia si se tiene en cuenta un dato clave: los trenes de cercanías son gratuitos en Asturias desde 2023. Renfe tomó la decisión de eliminar el coste en Asturias y Cantabria en compensación por el "Fevemocho", el escándalo de los trenes mal diseñados. Hasta la llegada de nuevos convoyes (el plazo previsto es que entren en servicio en 2027, aunque en sectores ferroviarios se duda de esa fecha) el uso de estos servicios no tiene coste para el usuario, según el compromiso del Ministerio de Transportes. Pese a ello, la demanda no ha experimentado un crecimiento proporcional.

Toda la gestión del sistema ferroviario en la región recae en Renfe, empresa dependiente del Ministerio de Transportes, por lo que las decisiones estructurales se adoptan fuera del ámbito autonómico. Este factor es señalado por distintos expertos como uno de los elementos que condiciona la evolución del servicio y la capacidad de adaptación a las necesidades específicas del territorio.

La foto fija de las cercanías en Asturias apunta a una red muy amplia, pero anticuada, con horarios poco competitivos, apeaderos sin apenas uso y trenes pendientes de renovación, según destacan asociaciones de usuarios y profesionales del sector. A ello se suma una infraestructura condicionada por su origen histórico, con trazados sinuosos y velocidades reducidas que penalizan los tiempos de viaje.

Con la región conectada desde noviembre de 2023 a la alta velocidad –gracias a la entrada en servicio de la Variante de Pajares, unida al impacto posterior de los trenes AVE– y con 30 destinos directos desde el aeropuerto, la falta de soluciones para las conexiones internas por ferrocarril se mantiene como uno de los principales déficits del sistema de movilidad asturiano. La mejora de las conexiones exteriores contrasta con un sistema interno que no ha experimentado una modernización equivalente, lamentan desde varios sectores.

Juan José Tielve, que fue consejero de Fomento en el Gobierno de Sergio Marqués, analizó la semana pasada esta situación durante unas jornadas organizadas en Madrid por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, centradas en la futura estación intermodal de Gijón. En el encuentro participaron varios expertos del ámbito ferroviario, además del actual consejero de Fomento, Alejandro Calvo.

Para Tielve, conocedor a fondo de la red, la conclusión es clara: "Tenemos una red extensa, que vertebra casi la totalidad del territorio, y el tren apenas se utiliza y no consigue ser alternativa". Según expuso, Asturias dispone de una malla ferroviaria cercana a los 700 kilómetros, de los que en torno a 470 corresponden al ancho métrico (antigua Feve), con una implantación que alcanza a cerca del 89% de la población y a municipios que concentran más del 90% del PIB regional. El desarrollo de esta red se explica por la importancia histórica de la minería y la industria, que exigieron durante décadas un sistema ferroviario capaz de transportar mercancías hacia los puertos. Ese origen condiciona todavía hoy el diseño de las líneas, concebidas para otros usos y con limitaciones técnicas que dificultan su adaptación al transporte de viajeros.

Así funciona la red

El sistema ferroviario asturiano se estructura en dos redes. Por un lado, la red convencional de ancho ibérico, compartida por los servicios de cercanías y los trenes de alta velocidad. En este ámbito operan tres líneas principales (C1, C2 y C3), que conectan Oviedo, Gijón y Avilés, además de parte de las cuencas mineras, y que cuentan con una flota de 17 trenes en servicio habitual.

Por otro, la red de ancho métrico –la antigua Feve–, que concentra la mayor parte de los kilómetros de vía y para la que Renfe dispone de más de 40 unidades, muchas de ellas en proceso de renovación. Este segundo sistema es el que presenta mayores problemas estructurales y el que ha registrado una evolución más negativa en términos de demanda en las últimas décadas. En muchos tramos, los trenes apenas superan los 50 kilómetros por hora.

La capacidad ferroviaria de Asturias resulta especialmente significativa en el área central, donde se concentra la mayor parte de la población. Existe una red que permite conectar los principales núcleos urbanos, pero el uso cotidiano no se corresponde con esa capacidad. De hecho, si se traslada esa realidad a un mapa –como el que acompaña esta información–, el resultado se asemeja enormemente al plano de un metro de un área metropolitana, que la región, a tenor de los datos, está desaprovechando.

De hecho, los registros oficiales reflejan que la carretera mantiene una clara ventaja. En Asturias, el 89% de los usuarios del transporte público opta por el autobús, frente a un 11% que utiliza el tren. Esta diferencia evidencia la pérdida de peso del ferrocarril en la movilidad diaria. El ancho métrico es el que más acusa esta tendencia, con una caída sostenida desde comienzos de los años 2000, que se agravó durante la pandemia y que apenas se ha recuperado tras ella, pese a la gratuidad del servicio.

Las líneas de ancho convencional, más competitivas, han logrado recuperar niveles de uso previos, pero el conjunto del sistema sigue mostrando una utilización reducida.

El uso del tren en Asturias se sitúa también muy por debajo, en términos relativos, del de otros países europeos. "Esta situación revela una carencia prolongada de política ferroviaria en Asturias. Desde la posguerra se han sucedido numerosos planes, sin que esa acumulación documental se haya traducido aquí en una transformación real de la red ni en mejoras estructurales sostenidas. Estamos, por tanto, ante un escenario continuado de falta de decisiones y de inversiones bien orientadas", señaló Tielve.

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El Principado, al carecer de competencias ferroviarias, solo puede exigir las inversiones del plan de cercanías al Ministerio, que contempla 1.500 millones de inversión hasta el año 2030.