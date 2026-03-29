Menos partos prematuros y una reducida tasa de cesáreas: los buenos datos de natalidad en el HUCA "pese al aumento en la complejidad de los embarazos"

Los partos prematuros se redujeron en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) cinco puntos el año pasado, pasando de 13,8% al 8,3%, "pese al aumento en la complejidad de los embarazos". Los datos constatan el trabajo desarrollado por el área de Obstetricia para consolidar sus buenos resultados en los principales indicadores de calidad asistencial, destacan en el Principado.

Actualmente, el HUCA atiende cuatro de cada diez nacimientos que se producen en la región y los indicadores reflejan que esta tendencia va al alza en los últimos años. “Este incremento refleja la confianza de la población y la capacidad del centro para asumir casos de mayor complejidad clínica”, resaltan.

En este sentido, más del 14% de las mujeres gestantes que reciben atención en el hospital superan los 40 años, un porcentaje que supera en cuatro puntos la media nacional en hospitales de tercer nivel (centros de alta complejidad que ofrecen atención especializada, tecnología avanzada y subespecialidades).

Profesionales del área de Obstetricia del HUCA. / PdA

Este perfil clínico, explican, “se asocia a una mayor incidencia de diabetes gestacional, hipertensión, e insuficiencia placentaria, lo que exige una vigilancia maternofetal intensiva”. Pese a estas circunstancias, “la asistencia protocolizada y multidisciplinar del embarazo ha logrado reducir el número de partos prematuros”.

Doble de bebés prematuros extremos

En este campo, uno de los principales retos de los profesionales sanitarios es la atención a los bebés prematuros extremos, es decir, aquellos que nacen entre las semanas 22 y 28 de gestación. En el HUCA, la incidencia de la prematuridad extrema dobla la media de los hospitales nacionales, con un 0,6% frente al 0,3%.

Estos casos requieren “una coordinación altamente especializada, disponibilidad inmediata de cuidados intensivos y protocolos de actuación muy estrictos”.

En datos generales, el 88% de las mujeres atendidas en Oviedo tienen parto vaginal y la tasa de cesáreas se sitúa en el 11,6%, menos de la mitad que la media nacional y muy por debajo de la de otros hospitales de tercer nivel. En situaciones especiales, como el embarazo gemelar, tres de cada cuatro partos finalizan por vía vaginal.

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La tasa de nacimientos vaginales naturales ha aumentado hasta el 69%, tras una evolución sostenida durante la última década, y solo una de cada diez mujeres precisan episiotomía, lo que refleja “la sólida implantación de prácticas basadas en la evidencia y un enfoque respetuoso con la fisiología del parto”.