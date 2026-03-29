Pilar Rato, presidenta de la Coordinadora de Oenegés del Principado

La asamblea anual de la Coordinadora Asturiana de Oenegés del Principado (Codopa) ha elegido una nueva junta directiva, presidida por Pilar Rato, y ha acordado además la incorporación de tres entidades más.

En la reunión, la Codopa ha aprobado, por unanimidad, el Informe de Gestión y el Informe Económico de 2025, el plan de trabajo y presupuesto de 2026 y el Protocolo contra el Acoso presentado por el grupo de feminismos.

Codopa incorpora como entidad observadora a la Asociación Hashtg y a dos nuevas entidades en calidad de socias: AIDA y Fundación Adsis.

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En total, en Codopa están integradas 43 entidades que, en la asamblea anual, reafirmaron su compromiso por seguir trabajando coordinadamente a favor de la cooperación internacional al desarrollo, la paz, los derechos humanos y la solidaridad.