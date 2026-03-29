Pilar Rato, presidenta de la Coordinadora de Oenegés del Principado
Alicia García Ovies
La asamblea anual de la Coordinadora Asturiana de Oenegés del Principado (Codopa) ha elegido una nueva junta directiva, presidida por Pilar Rato, y ha acordado además la incorporación de tres entidades más.
En la reunión, la Codopa ha aprobado, por unanimidad, el Informe de Gestión y el Informe Económico de 2025, el plan de trabajo y presupuesto de 2026 y el Protocolo contra el Acoso presentado por el grupo de feminismos.
Codopa incorpora como entidad observadora a la Asociación Hashtg y a dos nuevas entidades en calidad de socias: AIDA y Fundación Adsis.
En total, en Codopa están integradas 43 entidades que, en la asamblea anual, reafirmaron su compromiso por seguir trabajando coordinadamente a favor de la cooperación internacional al desarrollo, la paz, los derechos humanos y la solidaridad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
- Noche espectacular con la orquesta Panorama en Grado: así arrancó la nueva gira ante más de un millar de personas en El Charcón
- La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
- El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
- El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
- Hallan muerta a una mujer en Gijón bajo el viaducto de Carlos Marx
- Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa
- Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico