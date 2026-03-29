Queipo, sobre el accidente minero de Cerredo: "Estoy convencido de que ha habido una negligencia por parte del Principado"

El 31 de marzo de 2025, el tiempo se paró en Cerredo cuando una explosión minera acabó con la vida de cinco trabajadores. Un año después, las distintas líneas de investigación abiertas (tanto judiciales como políticas) parecen dejar claro sin ninguna duda que los trabajadores sacaban carbón de forma ilegal sin las condiciones de seguridad adecuada.

¿Qué papel jugó el Principado hasta llegar al trágico accidente? A falta de que se conozcan los resultados definitivos de la Inspección General de Servicios y de la comisión de investigación parlamentaria, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, lo tiene claro. Considera que las comparecencias en la Junta son “muy aclaratorias” y está “convencido de que ha habido una negligencia por parte del Gobierno de Asturias”.

“Aunque hay que esperar a las conclusiones de la comisión, las propias familias de las víctimas dicen que todo apunta a que ha habido una falta de vigilancia absoluta, y es muy difícil creer que no había conocimiento de lo que estaba pasando en Cerredo por parte de la Administración”, valoró este domingo durante una visita a Coaña.

Queipo mostró su solidaridad con las empresas mineras del Suroccidente que están en activo, “pero en un limbo porque no les dejan trabajar”. “Hay empresas profesionales, serias, que son ejemplares, como Tyc Narcea en la mina de Vega de Rengos; que tienen un trabajo, están haciendo una gran labor. Y lamento muy profundamente que por culpa de la negligencia o posible negligencia del Principado, la falta de vigilancia y una incapacidad a la hora de reaccionar -porque la primera reacción que tuvo el Principado fue cortar la actividad de cualquier tipo de minería de carbón en Asturias-, estén sin trabajar”, afirmó.

En su opinión, quienes trabajan “de forma profesional, los que tienen un nombre, los que tienen un buen hacer” están “pagando” la “negligencia” del Gobierno del Principado y los “excesos de otros empresarios que no actuaban con responsabilidad”. Aun así, Queipo espera que “quienes hacen las cosas bien se les deje trabajar porque son muchos los puestos de trabajo que están en juego en este momento”.

Un carné del PSOE "en la boca"

El líder de los populares asturianos también se manifestó sobre la elección de Marta Pulgar, dirigente de IU, como nueva gerente de Vipasa. “La gente que va con un carné en la boca del Partido Socialista o de alguno de las variantes de Izquierda Unida tiene la puerta abierta para este Gobierno; no me extraña en absoluto lo que ha ocurrido, y forma parte de lo que quiero que se acabe en cuanto lleguemos al Gobierno”, expresó.

Tal como ya hiciera su diputado José Cuervas-Mons, Queipo acusó al Gobierno de coalición de ser “experto en colocación de amiguetes y de compañeros de partido, con el dinero de todos”. Mientras que, por su parte, asegura que se negará “a presidir un Gobierno para colocar amigos, y esa es una de las grandes diferencias que tengo con Adrián Barbón”.