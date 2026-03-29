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Rodrigo Cuevas regresa al Festival de Santander con su gira "La belleza"

Aitor Hevia, Pablo y Daniel Zapico y Marco Antonio García de Paz figuran en la programación musical, que arrancará el 3 de agosto

Elena Fernández-Pello

Elena Fernández-Pello

Oviedo

El artista ovetense Rodrigo Cuevas pasará el 12 de agosto por el Festival Internacional de Santander (FIS) con su gira "La belleza". El músico, que debutó en el FIS el año pasado con el espectáculo "Al pie del llar", actuará en el Palacio de Festivales de Santander.

La programación del festival cántabro, que extenderá del 3 al 31 de agosto, incluye más representación del Principado. El Cuarteto Quiroga, con el asturiano Aitor Hevia, ofrecerá un concierto el día 26, también en el Palacio de Festivales. El 8 de agosto los hermanos langreanos Pablo (archilaúd) y Daniel Zapico (tiorba) ofrecerán un recital en el Santuario de Nuestra Señora de Latas, en Somo-Loredo, y al día siguiente en el Castillo de San Vicente, en Argüeso.

El luanquín Marco Antonio García de Paz, director del Coro "El León de Oro", ejercerá de maestro de coro en la ópera "La flauta mágica", que, en la producción del Festival de Salzsburgo de 2026, se representará los días 3 y 4 en el Palacio de Festivales.

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El divulgador musical Gustavo Moral, que vive entre Santander y Oviedo y que suele colaborar en los ciclos líricos y musicales ovetenses, presentará el 4 de agosto, también en el Palacio de Festivales, el espectáculo familiar "Te cuento una ópera", dedicado a "La flauta mágica".

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