Más allá de un simple erasmus: el rompedor plan de la Universidad de Oviedo para el próximo curso que permitirá hacer parte de los estudios por Europa

La Universidad de Oviedo dará un paso más en la internacionalización de sus estudios a partir del curso 2026-2027 con la implantación de los "Ingenium Pathway Programmes". Un modelo que permitirá a los estudiantes ampliar sus habilidades y cursar asignaturas en distintas universidades europeas con un plan de estudios que incluye un primer año de clases online y estancias cortas, y otro segundo con una movilidad de larga duración. Todo ello con poco papeleo, al tener ayudas económicas y reconocimiento académico automáticos una vez el alumno haya sido elegido para entrar al programa.

Los Pathway cambian el enfoque de los programas tradicionales, como los conocidos como "erasmus", al integrar la dimensión internacional en todo el plan de estudios. Es decir, durante toda la carrera o el máster. Así, los estudiantes no tendrán que elegir entre quedarse o ir al extranjero durante un curso, sino que podrán combinar ambas experiencias a lo largo de su formación.

El próximo curso se lanzarán cinco programas pilotos: tres en grados (Comercio y Marketing, Turismo y Trabajo Social) y dos en másteres (Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud, y Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de Potencia). Cada uno de ellos tendrá un número reducido de plazas, unas cinco, cuya selección se basará principalmente en el expediente académico. Los estudiantes de grado podrán optar a entrar al Pathway al pasar de primero a segundo curso, mientras que los de máster lo harán en el proceso de admisión.

La alianza Ingenium: las universidades implicadas

Todos ellos cursarán el programa en alguna de las universidades de Ingenium, la alianza europea que lidera la institución asturiana, que ahora da un paso más en su cristalización con estos programas. Está formada por diez universidades del continente: además de la Universidad de Oviedo, participan South-Eastern Finland University of Applied Sciences (XAMK, Finlandia), Högskolan i Skövde (HIS, Suecia), Université de Rouen Normandie (URN, Francia), Hochschule Karlsruhe (HKA, Alemania), Università degli Studi "Gabriele d’Annunzio" di Chieti-Pescara (UdA, Italia), Technical University "Gheorghe Asachi" of Iaşi (TUIASI, Rumanía), Munster Technological University (MTU, Irlanda), Medical University of Sofia (MUS, Bulgaria) y University of Crete (UoC, Grecia).

Los primeros programas Pathway en grados estarán habilitados en varias de esas instituciones: Comercio y Marketing en Irlanda (MTU), Finlandia (XAMK) y Suecia (HIS); Turismo en Irlanda (MTU) y Finlandia (XAMK); y Trabajo Social en Irlanda (MTU), Italia (UdA) y Finlandia (XAMK). El máster de Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud, por su parte, ofrecerá Irlanda (MTU), Suecia (HIS) y Finlandia (XAMK), y el de Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de Potencia, Suecia (HIS), Rumanía (TUIASI), Francia (URN) y Alemania (HKA).

Un programa progresivo

Pero, ¿cómo se materializa este programa? Es progresivo. En el primer año del "Pathway", habrá tres experiencias:

En primer lugar, los estudiantes participarán en movilidades cortas de cinco días a dos semanas vinculadas a retos en equipo en colaboración con empresas, instituciones o proyectos de investigación.

en equipo en colaboración con empresas, instituciones o proyectos de investigación. En segundo lugar, también habrá p rogramas intensivos (BIP) que combinarán un trabajo online previo con una breve estancia presencial en la universidad del extranjero durante unos cinco días, con el objetivo de que estudiantes de distintos países trabajen juntos en temas específicos de su área o transversales.

con el objetivo de que estudiantes de distintos países trabajen juntos en temas específicos de su área o transversales. Por último, desde el inicio, los seleccionados para el "Pathway" tendrán acceso a asignaturas impartidas por las universidades socias del programa en formato online, mixto o de corta duración y a proyectos conjuntos con alumnado extranjero o clases coordinadas entre profesores de distintos países, lo que permite vivir la experiencia internacional sin desplazamientos continuos.

Estas tres rutas internacionales, de pequeña movilidad, serán las disponibles para el primer año de "Pathway" y, por tanto, las que se desplieguen en los grados y másteres citados en el curso 2026-2027. Es importante que las estancias que todas ellas implican están subvencionadas automáticamente, y sin necesidad de pasar por sucesivos procesos selectivos. Es decir, todo queda arreglado una vez el estudiante ha sido elegido entre las cinco plazas por título de estos programas "Pathway".

De hecho, esta es una novedad importante es el sistema de acceso: los alumnos son seleccionados directamente para el itinerario internacional, sin solicitar una ayuda cada vez que se tienen que mover, lo cual elimina trámites y burocracia. Las diferentes movilidades que implica el programa están financiadas por el programa europeo Erasmus+ y por los fondos del proyecto Ingenium. Y no hay un mayor coste en la matrícula. Además, las asignaturas cursadas mediante un "Pathway" en una universidad de la alianza Ingenium serán reconocidas automáticamente por la Universidad de Oviedo, sin necesidad de hacer una convalidación.

A partir del segundo año

A partir del segundo año de Pathway, los estudiantes realizarán una movilidad de larga duración, de al menos un semestre, que podrá combinar formatos presenciales, online e híbridos. En total, este periodo debe incluir al menos el 25% del programa, lo que equivaldría a 60 créditos en grado y 30 en máster. De nuevo, financiado con el programa Erasmus+.

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De este modo, los alumnos de la Universidad de Oviedo, a través de la alianza Ingenium, podrán enriquecer e internacionalizar su título universitario, quedando todo reflejado en el mismo. Más allá de la movilidad, el objetivo es "avanzar hacia un campus europeo distribuido, donde los estudiantes puedan formarse en varios países sin abandonar su universidad de origen". De hecho, con este modelo, la Universidad busca "reforzar la dimensión internacional de sus títulos y mejorar la empleabilidad de sus egresados, quienes obtendrán su título oficial acompañado de un reconocimiento europeo adicional".