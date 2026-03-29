El tiempo en Semana Santa en Asturias: la AEMET alerta de precipitaciones, aunque los termómetros superarán los 25 grados el próximo fin de semana

Llega la Semana Santa y todas las miradas están puestas en el cielo. ¿Lloverá o no lloverá? Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), pasará lo primero, aunque las precipitaciones serán, por lo general, débiles e intermitentes. Aunque todavía hay mucha incertidumbre para el pronóstico del fin de semana que viene, todo apunta a que los termómetros subirán notablemente, hasta alcanzar máximas de 26 grados. Esto supone un ascenso del mercurio de hasta 12 grados respecto a las temperaturas de este domingo, en el que no se superaron los 14 grados.

Después de un Domingo de Ramos "invernal" en toda España, como lo ha calificado la AEMET, parece que a partir de este lunes el tiempo mejorará, aunque las lluvias se quedarán en el norte peninsular e incluso podrá nevar en zonas de montaña. "Con bastante incertidumbre", apunta el ente estatal, el Viernes y Sábado Santo "se prevé la entrada de un frente atlántico débil que dejará abundante nubosidad y precipitaciones en la vertiente norte".

Pronóstico detallado

Por días, la semana empezará este lunes con máximas de 16 grados, cielos cubiertos y lluvias débiles al final del día en la mitad oriental y de manera dispersa y ocasional en el resto de la región.

Para el martes, la AEMET prevé nubosidad, salvo algún claro por la tarde que se abrirá en el extremo suroeste. Brumas y nieblas matinales y nocturnas en la Cordillera que pueden extenderse de madrugada a otros puntos del interior. Lluvias débiles dispersas y en el extremo oriental algún chubasco, que no se esperan en el extremo suroeste y que cesan a partir de la tarde. Las temperaturas se mantienen igual, con máximas de 16.

Ya el Miércoles Santo los termómetros empiezan a remontar ligeramente. Se esperan cielos nubosos, abriéndose grandes claros durante las horas centrales del día. La probabilidad de lluvias débiles será mayor en el interior del tercio oriental.

Para el Jueves Santo se espera más de lo mismo: "Nuboso o cubierto predominando las nubes altas al final. Probables brumas o nieblas matinales y nocturnas en la Cordillera. No se descartan lluvias débiles dispersas en el este. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero descenso".

El viernes los termómetros ya subirán hasta los 20 grados y el sábado aún más: hasta los 26 en el Suroccidente.