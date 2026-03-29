Las tres facultades de la Universidad de Oviedo que estrenarán los títulos con recorrido europeo: "Es un reto enriquecedor"

"Ilusión" y "muchas ganas" en las facultades que implantarán, el próximo curso, el proyecto "Ingenium Pathway Programmes". Un modelo que permitirá a los estudiantes ampliar sus habilidades internacionales y cursar asignaturas en distintas universidades europeas con un plan de estudios que incluye un primer año de clases online y estancias cortas, y otro segundo con una movilidad de larga duración.

El próximo curso se lanzarán cinco programas pilotos: tres en grados (Comercio y Marketing, Turismo y Trabajo Social) y dos en másteres (Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud, y Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de Potencia).

Los tres programas de grado (Comercio y Marketing, Turismo y Trabajo Social) se corresponden con títulos impartidos en la Facultad Jovellanos de Gijón. Su decana, Cristina López Durán, cree que la implantación de los programas Pathway supone "un reto". "Estamos aprendiendo día a día y tratando de organizarnos porque son muchas universidades y hay que tener un plan conjunto", explica la responsable del decanato.

"Vivimos esta nueva etapa en la facultad con un poco de incertidumbre, pero sabemos que va a ser muy interesante para los alumnos que puedan acceder al programa", agrega. Serán, en principio, cinco alumnos por grado los elegidos. "En el futuro no descartamos que puedan ser más, pero de momento será reducido", subraya.

En su caso, ya están preparando los materiales para que los estudiantes puedan tener un aprendizaje colaborativo en conjunto con compañeros de otras universidades europeas. "Habrá proyectos conjuntos entre los alumnos de la Universidad de Oviedo que se matriculen en el Pathway y los que hagan lo mismo en otros países; de esta forma, el enriquecimiento es conjunto, desde los propios estudiantes hasta los profesores, que estarán interconectados", celebra.

En este caso, los alumnos podrán acceder al programa Pathway al pasar de primero a segundo de carrera. Aquellos que cursen Comercio y Marketing tendrán oferta relativa a la South-Eastern Finland University of Applied Sciences (XAMK) de Finlandia, a la Munster Technological University (MTU) de Irlanda y a la Högskolan i Skövde (HIS) de Suecia. En el grado de Turismo podrán elegir entre la XAMK de Finlandia y la MTU de Irlanda. Y en Trabajo Social las opciones son, además de Irlanda y Finlandia, la Università degli Studi "Gabriele d’Annunzio" di Chieti-Pescara (UdA), de Italia.

En la Escuela Politécnica de Gijón se imparte el máster en Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de Potencia. Su coordinador, Manuel Arias, coincide en que participar el primer año en un programa Pathway supone "todo un reto", pero también "una gran oportunidad". "Queríamos formar parte de este primer curso porque creemos que es bueno para los alumnos", enfatiza.

Los estudiantes seleccionados en este máster para el proyecto entrarán directamente desde el primer año de postgrado y podrán vivir experiencias en la universidad HIS de Suecia, en la Technical University "Gheorghe Asachi" of Iaşi (TUIASI) de Rumanía, en la Université de Rouen Normandie (URN) de Francia y en la Hochschule Karlsruhe (HKA) de Alemania.

En este caso, el máster se imparte 100% en inglés, lo que supone "una ventaja". "Éramos un buen candidato para este primer año porque no hace falta adaptar el currículo a un idioma", explica Arias. El título cuenta con 10 plazas, por lo que la experiencia Pathway la harían el 50%, unos 5 alumnos seleccionado por expediente académico. "Van a ser unos estudios más selectivos, tanto por nuestros alumnos como por los que recibiremos", subraya.

El otro máster que comenzará con el programa Pathway es el de Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud, que se imparte en la Facultad de Ciencias de Oviedo y que está coordinado por Maite Fernández. En su caso, lo que les empujó a participar en el programa es "la importancia de la internacionalización". "Creo que conocer los sistemas y ambientes de otros países es muy enriquecedor para los alumnos", explica Fernández. En su caso, el máster tiene un límite de 20 alumnos, y ya participan en otros proyectos de internacionalización fuera de la alianza Ingenium, el macrocampus de diez instituciones europeas que lidera la Universidad de Oviedo. "Personalmente, el proyecto de Ingenium siempre me pareció muy interesante y por eso aposté por este tipo de actividades dentro del máster", subraya.

En su caso, los estudiantes podrán compaginar sus estudios de la Universidad de Oviedo con estancias o experiencias en las universidades de MTU de Irlanda; HIS de Suecia, y la XAMK en Finlandia.