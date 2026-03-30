Los activistas asturianos a favor de la muerte asistida de Noelia Castillo contestan al Arzobispo de Oviedo: "La eutanasia es un acto de amor"

"La eutanasia es un acto de amor", defienden los activistas de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) Asturias. Los activistas asturianos rebaten los argumentos del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que, en redes sociales, ha calificado la muerte asistida el pasado jueves de Noelia Castillo Ramos, la joven barcelonesa de 25 años, tetrapléjica y con graves trastornos psiquiátricos, como "un múltiple fracaso", del que responsabiliza a sus padres y al centro de menores donde estuvo tutelada –Noelia Castillo residió en dos centros de menores, entre 2015 y 2019, y salió del sistema de protección voluntariamente al alcanzar la mayoría de edad–.

La vicepresidenta de DMD Asturias, Elena Canedo, sostiene que "la sociedad no fracasa cuando se autoriza o se solicita una eutanasia. La sociedad fracasa cuando no acepta las decisiones libres de los que la componemos. Fracasa cuando se cuestiona un derecho porque no se ciñe a nuestros propios enjuiciamientos".

La vicepresidenta de DMD rechaza, además, las imposiciones morales a quienes no profesan una fe, en este caso la de la Iglesia católica, que, según sus palabras, "puede ser un alivio para quien la posee, pero no debe regir las conductas de quien no forma parte de la comunidad religiosa". "Para los no creyentes la vida no es de Dios, sino nuestra, casi lo único nuestro que tenemos", declara.

Elena Canedo se refiere a la eutanasia como a una manifestación de "respeto máximo al ser humano" y de "empatía que se tiene por el que sufre y merece nuestra compasión". "Nada es más nuestro que nuestra vida y nadie más que uno mismo para decidir sobre ella", afirma y repara en que la ley española es "muy garantista" en la aplicación de la eutanasia, lo que, añade, "conlleva una amplia seguridad jurídica y médica fuera de toda duda". "Era y es una ley necesaria y ampliamente respaldada por todos los sectores de la sociedad", subraya, al tiempo que aboga por lla calidad de los cuidados paliativos, "más necesarios que nunca en estos casos".

"La eutanasia no es un juicio de valor sobre la vida de otras personas sino un acto de respeto hacia la libertad de cada una de ellas", se reafirma la portavoz de DMD, una asociación estatal constituida a mediados de los años 80 y cuya delegación en Asturias data de el año 2005.

Jesús Sanz Montes volvió a referirse ayer a Noelia Castillo Ramos, en la homilía de la misa del Domingo de Ramos en la Catedral de Oviedo. Desde el púlpito, el arzobispo de Oviedo contó que reza cada día por la joven, que litigó durante dos años con su padre, asistido legalmente por la asociación Abogados Cristianos, para poder ver cumplida su petición de recibir la eutanasia.

Jesús Sanz Montes redundó en los mensajes que difundió el viernes y el sábado a través de sus redes sociales, en los que afirma que la catalana fue víctima "de un múltiple fracaso que la llevó al suicidio asistido y subvencionado". "Se le aplicó una muerte barata en lugar de cuidar paliativamente la vida con amor y esperanza", añadió ayer, al final de su sermón dominical.

Unas palabras que pronunció al final de su predicación, en la que hizo un repaso de los muchos frentes abiertos en el mundo. Expuso que en "la remembranza de nuestras procesiones cristianas, emergen otras procesiones donde las cofradías del mal se juntan con sus pasos llevados por los más pérfidos cofrades". Como ejemplo puso "los escenarios ensangrentados por la tragedia de las guerras en curso en tantos sitios de la tierra". Además, desveló que el Papa León XIV le manifestó el pasado miércoles, en la audiencia por el centenario del Real Oviedo, su preocupación por "la falta de paz" y abogó por "una paz desarmada y desarmante".

También criticó Jesús Sanz Montes la "falta de honestidad en gobernantes corrompidos con su mentira maquillada y su ambición empoderada" y la violación de "tantos derechos ante vidas truncadas antes de nacer por el aborto o ya nacidas cuando se sufre la injusticia y la falta de libertad en tantas dictaduras".

Noticias relacionadas

Que estas situaciones sigan ocurriendo, argumentó, es por culpa de la "falta de fe, falta de pan, falta de trabajo, falta de paz y la falta de esperanza".