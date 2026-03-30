Agenda: qué hacer hoy lunes 30 de marzo en Asturias

Oviedo

Procesión del Prendimiento

La Hermandad de Los Estudiantes celebra a las 19.30 horas la salida de la procesión del Prendimiento desde la parroquia de San Francisco Javier de la Tenderina, con un recorrido por la plaza de San Francisco Javier y las calles Alonso de Proaza, avenida de Torrelavega, Rafael María de Labra, Darío de Regollos, cruce de Ronda Sur, Goya, Postigo Bajo, Postigo Alto, Paraíso, Azcárraga, San Vicente, Corrada del Obispo, Tránsito de Santa Bárbara, Santa Ana, San Antonio, Cimadevilla, Altamirano, Ramón y Cajal y San Francisco, para finalizar en la capilla del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo alrededor de las 22.30 horas.

Concierto de "El león de oro"

"El león de oro" ofrecerá, a las 20.00 horas, en la Catedral, un concierto bajo la dirección de Marco Antonio García de Paz. Será un viaje sonoro marcado por la introspección, el silencio y la trascendencia, en plena sintonía con el espíritu de la Semana Santa. Un programa que entrelaza tradición y contemporaneidad, con una marcada huella italiana de distintas generaciones: desde Antonio Lotti hasta Lorenzo Donati y Ildebrando Pizzetti, pasando por Tomás Luis de Victoria, cuya vida también se forjó en Italia. Como eje central, una apuesta valiente: la Messa di Requiem de Pizzetti. La entrada es gratuita.

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Gijón

Semana Santa

A las 19.00 horas, en la iglesia parroquial de San Pedro, tendrá lugar la celebración del Sacramento de la Penitencia. Además, el paseo de Begoña alberga, hasta el 5 de abril, el Mercado de Semana Santa, en el que se puede adquirir comida, artesanía o productos locales.

Palacio de Revillagigedo

A las 19.00 horas, se inaugurará la exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea", que explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, se presentará el poemario "Ellí au s’acaba la mar", de Alfredo Garay. Le acompañará en el acto Rafa R. Valdés.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra "Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista". La exposición se enmarca en el ciclo "Moda con Historia". Hasta el 24 de mayo se podrá visitar, además, la exposición "Sakiko Nomura. Tierna es la noche", comisariada por Enrique Juncosa. Los horarios del Antiguo Instituto son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el 1 de abril la exposición "Presentes alternativos", del artista leonés Marcos Tejedor. En los cuadros que conforman esta colección aparecen políticos, artistas o actores como Joaquín Sabina, Winston Churchill, Pepe Mújica o Nelson Mandela. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Ateneo de La Calzada

Hasta el 20 de abril se podrá ver "Xixón del alma", una exposición colectiva de acuarelas de Nieblastur. El horario del Ateneo es de lunes a sábado, de 8.00 a 21.30 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Exposición de Huevos Pintos en la Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama

En breve se celebran las fiestas de los Huevos Pintos en Sama. A modo de prolegómeno, en la Casa de Cultura Escuelas Dorado se puede ver, hasta el día 31, la exposición de huevos elaborados por niños y asociaciones de todo el concejo.

Exposición fotográfica sobre el mundo del skate en Laviana

El fotógrafo David Vega expone estos días, y hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, "De patín y Música", una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica "Semeya". Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Centro

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Tania Blanco lleva a Muros de Nalón su proyecto artístico "Fe"

En la Casa de Cultura de Muros de Nalón puede visitarse hasta el 9 de abril la exposición "Fe", de Tania Blanco, una ampliación del proyecto "Fierro" que investiga los materiales situados en la periferia de la industria metalúrgica asturiana. Horario de visita: de lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas.

Oriente

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

"Espíritu", de Antonio Gómez Parada, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe durante el mes de marzo la exposición "Espíritu", de Antonio Gómez Parada, una propuesta pictórica marcada por la luz y la carga simbólica. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 ­horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Recorrido por la memoria marinera en la Biblioteca de Puerto de Vega

En la Biblioteca Jovellanos de Puerto de Vega, a las 17.00 horas, se desarrollará la actividad de recuperación de las tradiciones "¿Qué me cuentas de Veiga?: Del Cabanón de Maricua a La Rula", un recorrido por el Vega marinero a través de la memoria local. Esta cita cierra la programación de la Biblioteca de Puerto de Vega con la que reafirma su compromiso con la promoción de la lectura, la cultura y la vida comunitaria, ofreciendo actividades para todos los públicos.

"Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, se expone Vegadeo

Noticias relacionadas

La Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 1 de abril la exposición "Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en la primavera de 2023. La muestra busca inquietar al espectador desde la belleza de lo sublime en un escenario destruido y plantea, desde un enfoque íntimo, la necesidad de un cambio en los usos del territorio. Con formato de instalación y una perspectiva antropológica, el proyecto se articula como un ensayo visual sobre la relación entre seres humanos y paisaje, la percepción del territorio y su transformación a manos del ser humano. Horario de visita: de lunes a viernes, de 15.00 a 21.00 ­horas.