Alerta general de la Guardia Civil a los asturianos por lo que está pasando en Semana Santa con las redes wifi gratuitas de hoteles, estaciones y cafeterías
"Un ciberdelincuente, lo suficientemente hábil, podría leer nuestros correos y mensajes, o incluso, robar nuestras credenciales bancarias", advierte
La Guardia Civil ha puesto en alerta a todos los asturianos por lo que está pasando esta Semana Santa con las redes wifi públicas de hoteles, estaciones o cafeterías. Y es que detrás de su gratuidad se esconden muchos peligros de seguridad. Por eso, los agentes han pedido a la población que "nunca realicen compras u operaciones bancarias" desde estas redes.
El Instituto Nacional de Seguridad (Incibe) advierte que en estas wifis, aparentemente inofensivas y que cada vez ofrecen más establecimientos, "podemos estar dejando expuesta toda nuestra información y actividad a terceros". "Un ciberdelincuente, lo suficientemente hábil, podría leer nuestros correos y mensajes, o incluso, robar nuestras credenciales bancarias", aseguran.
Dos tipos de ataques
Para ello, los ciberdelincuentes se sirven de varios tipos de ataques y técnicas. Una de ellas es el “Man-in-the-Middle” u “hombre en el medio”. El funcionamiento de este ataque es muy sencillo, dice el Incibe: el ciberdelincuente se encuentra en el medio de la conexión que hay entre nuestro dispositivo y la conexión wifi. De este modo, puede monitorizar todo nuestro tráfico de datos, permitiéndole ver toda nuestra actividad en la red.
El otro método frecuente son las “redes trampa”. "Este es otro tipo de ataque en las redes públicas, en el que el atacante crea una red wifi con las mismas características que la original (nombre de la red y hasta página de inicio). Si nuestro dispositivo llegase a conectarse a esta señal, caeríamos en su trampa y podría monitorizar toda nuestra actividad, y en el peor de los casos, tomar el control de nuestro dispositivo", explican.
Suele ser común que nuestro dispositivo tenga activada la opción de “conectarse automáticamente a la red wifi más cercana” de modo que, al acercarnos al atacante, nuestro dispositivo se conecte automáticamente a su red.
Contraseñas
"En el caso de las redes wifi privadas o protegidas con contraseña, no debemos olvidar que su seguridad dependerá de lo robusta que sea la contraseña y del router al que nos estemos conectando", señala el Incibe.
Por todo ello, "nuestra mejor recomendación para mitigar los riesgos es no conectarnos a una red wifi pública. Sin embargo, en el caso de que excepcionalmente tengamos que hacerlo, tratemos de no ingresar datos de acceso o credenciales de servicios críticos, ni hacer transacciones bancarias", concluye.
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